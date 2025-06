Madagascar: Moto On Road - IMT - Victoire de Anjoanina Randrianarisoa

La compétition de moto On Road a fait un retour fracassant à Imerinkasinina avec l'Imerinkasinina Motul Trophy (IMT), ce samedi, et elle a tenu toutes ses promesses. Anjoanina Randrianarisoa triomphe sur sa Yamaha MT 09 SP en 2:14.92.

Parmi les 43 participants, Anjoanina Randrianarisoa s'est imposé comme le grand vainqueur, du grand retour de la compétition On Road avec l'Imerinkasinina Motul Trophy de ce samedi. Décrochant non seulement le titre de la catégorie Roadster 2 sur sa Yamaha MT 09 SP, il remporte aussi la première place au classement général.

Avec un chrono impressionnant de 2:14.92, il a signé le meilleur temps de la journée en trois passages, pulvérisant son propre record personnel. Le podium a été complété par Haga, dans la catégorie Sportive 3, qui s'est hissé à la deuxième place avec sa Yamaha R1 et un chrono de 2:15.90. Tsihoarana Raharitsimba, dans la catégorie Trail 2, sur sa Husqvarna Nuda 900, a décroché la troisième position, avec un temps de 2:18.27.

« J'ai pu battre mon propre record, et je suis fier d'être le premier Roadster à gravir la plus haute marche du podium. Et dire que c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que je pouvais m'offrir... », a déclaré Anjoanina Randrianarisoa, rayonnant de joie. « Je prends un moment pour remercier du fond du coeur toutes les personnes qui m'ont soutenu : mes proches, mes supporters, et bien sûr mes sponsors. Votre énergie, votre confiance et vos encouragements ont fait toute la différence », a-t-il ajouté avec émotion.

L'Imerinkasina Motul Trophy, organisé par le nouveau comité Onroadorg, en collaboration avec la Fédération Malgache de Motocyclisme, a marqué les esprits par son intensité et sa réussite. Ce retour tant attendu de la moto On Road a tenu ses promesses, offrant un spectacle palpitant et des performances de haut vol, à l'image de la victoire éclatante d'Anjoanina Randrianarisoa. Un événement qui signe une renaissance prometteuse pour la discipline à Madagascar.

Tous les champions par catégorie de l'IMT 2025 :

Patrick No Limit (Trail 1), Tsihoarana Raharintsimba (Trail 2), Rija Ramarosanjy (Trail 3), Vallin Pierre (Electrique), Alayn Andrianaly (Maxiscoot), Niriantsoa Andriamahefa (Roadster 1), Anjoanina Randrianarisoa (Roadster 2), Anthonio Randrianarimanana (Roadster 3), Yoran Randrianantoandro (Sportive 1), Haga (Sportive 3).