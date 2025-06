Madagascar: Internationa Olympiad in AI - Quatre jeunes filles malgaches dans la course

Madagascar participera à l'International Olympiad in Artificial Intelligence - Global AI Talent Empowerment (IOAI GAITE 2025), l'une des plus prestigieuses compétitions annuelles en intelligence artificielle pour les lycéens. Quatre jeunes filles malgaches représenteront la Grande île dans ce concours international. Il s'agit de Fitizo, Manasoa, Mendrika et Ainafi, à l'issue des sélections. Elles seront accompagnées par leur mentor, Cynthia Rakotoson, experte engagée dans l'accompagnement des jeunes talents.

La sélection de cette équipe a été réalisée par STEM For Good. Cette organisation, engagée depuis de nombreuses années dans la démocratisation des sciences et du numérique, est l'entité accréditée à Madagascar.

« Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'inclusion et de l'égalité des chances dans les STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), ainsi que de la culture de l'Intelligence Artificielle à Madagascar », a-t-il été souligné. Le programme IOAI GAITE offre une plateforme pour les pays émergents souhaitant renforcer leur culture olympique scientifique et développer leur expertise nationale en intelligence artificielle.

L'édition 2025 servira de tremplin pour préparer l'équipe malgache au format des Olympiades internationales. « Nous sommes très fiers de soutenir ces jeunes filles dans cette aventure prometteuse. Leur participation représente un symbole fort de la détermination de Madagascar à intégrer la communauté internationale de l'IA », déclare pour sa part Sahaza Marline, président de STEM For Good. La 2e Olympiade Internationale de l'Intelligence Artificielle se tiendra du 2 au 9 août 2025 à Beijing, en Chine.