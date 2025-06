Maroc: La Bourse de Casablanca lance les premiers contrats à terme sur l'indice MASI 20

TLDR

La Bourse de Casablanca s'apprête à lancer son premier contrat à terme réglé en espèces sur l'indice MASI 20, après avoir reçu l'approbation de l'Autorité des marchés financiers du Maroc.

Grâce à cette étape, Casablanca devient, avec Nairobi et Johannesburg, l'une des rares bourses africaines à proposer des produits dérivés sur actions en bourse.

Le contrat à terme MASI 20 permet aux investisseurs de se couvrir, de spéculer ou d'obtenir une exposition diversifiée aux 20 valeurs les plus liquides du Maroc en utilisant un seul instrument.

La Bourse de Casablanca s'apprête à lancer son premier contrat à terme réglé en espèces sur l'indice MASI 20, suite à l'approbation réglementaire de l'Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux (AMMC) le 6 mai 2025. Cette étape importante fait de Casablanca, aux côtés de Nairobi et de Johannesburg, l'une des rares bourses africaines à proposer des produits dérivés d'actions en bourse.

Le contrat à terme MASI 20 permet aux investisseurs de se couvrir, de spéculer ou d'obtenir une exposition diversifiée aux 20 actions les plus liquides du Maroc en utilisant un seul instrument. Chaque contrat représente 10 dirhams par point d'indice, la négociation et la fixation des prix étant gérées par un carnet d'ordres centralisé.

Les contrats expireront trimestriellement en mars, juin, septembre et décembre, et seront réglés en espèces le jour ouvrable suivant l'expiration. Une marge initiale de 1 000 dirhams par contrat est requise, les niveaux de marge étant soumis aux conditions du marché. Une contrepartie centrale (CCP) garantit les transactions et atténue le risque de contrepartie.

Key Takeaways

Le lancement des contrats à terme sur l'indice MASI 20 est une étape importante pour les marchés de capitaux marocains. Il donne aux investisseurs institutionnels et aux gestionnaires d'actifs un outil pour couvrir l'exposition aux actions, gérer le risque avec plus de précision et prendre des positions directionnelles sur le marché en général, fonctions longtemps limitées par l'absence de produits dérivés standardisés.

Cette initiative renforce la compétitivité financière régionale du Maroc, en le plaçant dans un groupe restreint de marchés africains, aux côtés de l'Afrique du Sud et du Kenya, qui proposent des contrats à terme sur actions. Pour les investisseurs, le contrat réduit la nécessité d'acheter ou de vendre individuellement les 20 composants de l'indice, ce qui réduit les coûts et augmente la flexibilité tactique.

Cependant, comme tous les contrats à terme, le contrat MASI 20 comporte des risques. Les variations de prix de l'indice sont amplifiées par l'effet de levier, et la liquidité peut être limitée lors des échéances précoces. La bourse de Casablanca a réagi en mettant en place une infrastructure solide, un cadre de marge et un processus de règlement soutenu par une contrepartie centrale afin de limiter le risque systémique.