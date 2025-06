Congo-Kinshasa: Joseph Kabila à Goma - Consultations avec les forces vives sur la crise sécuritaire en RDC

Depuis son arrivée à Goma, dans la province du Nord-Kivu, Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, mène une série de consultations avec les forces vives de la région afin d'aborder la crise sécuritaire qui frappe l'est du pays.

Au cours de ces rencontres, il a échangé successivement avec des représentants des confessions religieuses, des chefs traditionnels, ainsi que des associations de femmes. Les discussions ont porté principalement sur le retour de la paix, la sécurité, le développement local et le retour des populations déplacées.

Les aspirations exprimées lors des consultations

Les chefs traditionnels, reçus le 30 mai, ont exprimé leur souhait de voir la paix revenir durablement, insistant sur la nécessité de mettre fin aux conflits qui affectent leurs communautés depuis plusieurs années.

Les femmes, rencontrées le 31 mai, ont souligné les graves conséquences des violences dans la région, notamment les tueries, les violences sexuelles et la crise économique liée à la fermeture des banques, tout en demandant à être pleinement associées aux processus de paix.

Joseph Kabila a réaffirmé son engagement à oeuvrer pour la paix non seulement dans la région des Kivu, mais sur l'ensemble du territoire national, promettant d'utiliser son expérience pour accompagner le retour à la stabilité.

Ces consultations interviennent dans un contexte politique tendu, marqué par l'occupation de plusieurs zones par la rébellion du M23 et les accusations portées contre l'actuel gouvernement de Félix Tshisekedi.

Joseph Kabila cherche à jouer un rôle de médiateur et à rassembler les acteurs locaux autour d'un dialogue constructif pour trouver des solutions durables à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC.

Retour sur la scène publique

Ce retour sur la scène publique intervient alors que Joseph Kabila, après plusieurs mois de silence et d'accusations de collusion avec le M23, a récemment critiqué la gouvernance de son successeur Félix Tshisekedi, dénonçant la corruption et la dérive autoritaire du régime en place. Il a également proposé un « pacte citoyen » en douze points pour restaurer la stabilité et le développement en RDC.

Lors de sa récente apparition médiatique, l'ex-président avait annoncé son intention de retourner en RDC, par la ville de Goma et avait livré une analyse critique de la situation actuelle en RDC et avait proposé une feuille de route pour sortir le pays de la crise et avait dressé un tableau sombre de la situation en RDC, affirmant que le pays est « gravement malade, et son pronostic vital est engagé ».