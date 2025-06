Sénégal: Ousmane Sonko devient roi Nanan Koua Gbêkê II, citoyen d'honneur de Bouaké

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a reçu un accueil chaleureux et populaire à Bouaké, deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire. À son arrivée, il a été accueilli en grande pompe par le ministre des Transports, Adama Koné également maire de la ville et plusieurs chefs traditionnels.

Lors d'une cérémonie organisée à l'hôtel de ville de Bouake, les chefs traditionnels lui ont offert un pagne traditionnel baoulé, un symbole fort de respect et d'intégration. À cette occasion, Ousmane Sonko a été élevé au rang de citoyen d'honneur de Bouaké pour son combat pour la panafricanisme et l'unité des peuples. Il a également reçu le titre honorifique de Nanan Koua Gbêkê II, en référence à Nanan Koua Gbêkê I, fondateur historique de la ville et figure emblématique du peuple Gbêkê.

La population, fortement mobilisée pour l'occasion, a manifesté une vive ferveur à l'endroit du chef du gouvernement sénégalais, venu en terre ivoirienne pour une visite officielle. Une page mémorable dans les relations entre Bouaké et Dakar.