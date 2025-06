Sénégal: L'absent le plus présent

opinion

Une liste des « Lions » du football sans Sadio Mané ? Ce n'était plus arrivé depuis la dernière Coupe du monde en 2022 au Qatar lorsque celui qui était alors sociétaire du Bayern Munich avait raté le rendez-vous pour avoir contracté une blessure au péroné droit, quelques semaines plus tôt, lors d'une rencontre de la Bundesliga face au Werder Brême. D'où une indisponibilité qui l'avait longuement éloigné des aires de compétitions. Une raison objective et irréfragable aussi.

Le Sénégal du foot s'y était fait et avait prié pour son équipe qui s'était malgré tout hissée jusqu'en huitièmes de finale où elle avait bu la tasse face à l'Angleterre (0 - 3).

Il y a un peu moins d'une semaine, le coach national Pape Thiaw a publié une liste de 26 noms en direction des matchs amicaux contre l'Irlande, le 6 juin à Dublin et quatre jours plus tard à Nottingham contre l'Angleterre. Et dont, oh grosse surprise, est absent celui du double Ballon d'or africain (2019 et 2022). Pour « raisons personnelles », a expliqué le technicien.

Il n'en fallait pas plus pour déclencher un puissant et inédit torrent de commentaires, d'analyses, d'interprétations, de supputations et d'extrapolations. Surtout que le weekend précédent, Mané avait joué l'intégralité du match de la dernière journée de la Saudi Pro League avec son club d'Al Nassr et même inscrit son 14e but, malgré la défaite de son équipe (2 - 3) contre El Fateh. C'est peut-être parce que Sadio Mané n'est pas un joueur ordinaire.

« Leader technique » de l'équipe et « leader tout court » comme avaient tenu à le préciser certains de ses coéquipiers lors de la Can victorieuse au Cameroun, l'ancien joueur de Liverpool Fc a toujours affiché un engagement et un patriotisme sans équivoque. Alors, que pour une fois, il décide de se mettre en marge, cela interroge forcément. Incapable de lire dans le marc de café et n'étant pas dans le secret des dieux, on se contentera juste de regretter cette absence.

Certes des critiques avaient suivi ses prestations - en deçà de celles auxquelles il avait habitué les supporters (comme cela peut du reste arriver à n'importe quel footballeur) - face au Soudan (0 - 0) et au Togo (2 - 0) en mars dernier. Mais Sadio reste un joueur hors normes capable, sur une action, de dégoupiller les situations les plus alambiquées. Comme au bout du temps additionnel face au Malawi, en éliminatoires de la prochaine Can au Maroc. Ou précédemment contre le Zimbabwe, également en toute fin de partie, sur la route du seul titre continental du Sénégal, lors de la Can 2021 au Cameroun.

En fait, qu'on le reconnaisse ou pas, on préfère un Sadio moyen ou titulaire... sur le banc, à un Mané complètement absent. Mais le thé est infusé, il faut le boire. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale (avec 46 réalisations) ne sera pas de ce qu'il est convenu d'appeler le « British Tour ».

Il faudra aussi s'y faire. Et, pour les joueurs, s'employer à être à la hauteur de l'évènement ; à faire que leur mythique n°10 ne continue pas d'être, lors de ces deux rencontres de prestige, l'absent le plus présent ; et à bien gérer les affaires courantes en attendant le retour qu'on espère proche de l'enfant de Bambali. Car Sadio Mané ne saurait rompre les amarres avec l'équipe dont il a été l'un des principaux symboles durant la dernière décennie, sur ce que nous considérons (jusqu'à la preuve du contraire), au pire, comme un simple malentendu.

Il mérite une sortie d'artiste à la mesure de son immense talent et des innombrables services qu'il a rendus à son pays. Et il l'aura. Alors, à très vite...