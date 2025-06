Afrique de l'Ouest: Rose Wardini faite Dr Honoris Causa en Côte d'Ivoire

Rose Wardini a été honorée en Côte d'Ivoire. La Sénégalaise a en effet été faite Dr Honoris Causa par l'Université Internationale Privée d'Abidjan (UIPA), en collaboration avec le Groupe Afrique Emergence-Communication.

La structure universitaire justifie ce geste par les « qualités humaines dont elle fait preuve depuis des années dans son pays, par sa contribution concrète à relever les défis auxquels ses compatriotes sont confrontés au plan économique, social et humanitaire ».

Par ailleurs, Rose Wardini sera en Côte d'Ivoire les 4,5 et 6 juin. elle est l'invitée d'honneur du lancement officiel du Réseau Mondial ADWIN (African and African-descendant Women Impact Network). Ce programme se veut un moyen de « connecter, valoriser et propulser les talents des femmes africaines et afrodescendantes à l'échelle mondiale », renseigne son équipe de communication.

L'initiative est l'oeuvre de Madame Élisabeth Moreno, ancienne ministre française de l'égalité femmes-hommes et ses co-fondatrices George-Axelle Broussillon Matschinga et Prescillia Avenel-Delpha, expertes en inclusion, égalité et leadership. Elle sera parrainée notamment par adame Dominique Ouattara, Première Dame de la République de Côte d'Ivoire et de Madame Débora Katisa Carvalho, Première Dame de la République du Cap-Vert.