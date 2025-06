Congo-Brazzaville: Mons Bassouamina - ' Je veux prouver à Clermont que cette saison était un accident '

interview

Quelqus jours après la maintien laborieux de Clermont en Ligue 2, Mons Bassouamina est revenu sur l'éprouvante saison qu'il a vécue, tant individuellement que collectivement. Et analyse l'échec sportif des Diables rouges, tout en regrettant la crise qui secoue les instances du football congolais.

Les Dépêches de Brazzaville : Mons, candidat à la montée en Ligue 1, Clermont vient de se maintenir en barrages. Quel scénario incroyable !

Mons Bassouamina : Oui, un scenario incroyable et imprévu : quand j'ai signé à Clermont l'été dernier, c'était pour jouer les premières places. Et ce n'est pas du tout ce qu'il s'est passé puisqu'on a dû aller chercher notre maintien en barrages. Il y avait pourtant de la qualité dans l'effectif, mais la mayonnaise n'a pas pris. Il n'y avait pas vraiment d'osmose dans le vestiaire.

LDB : Se sont ajoutés des décisions qui ont ajouté de l'instabilité à la crise sportive, avec notamment des changements d'entraîneurs.

M.B : Oui, on a eu trois entraîneurs différents, ce qui vaut dire trois manières de travailler différentes, avec à chaque fois une période d'adaptation. Ça n'a pas facilité la situation.

LDB : A titre individuel, ces changements d'entraîneurs ont influé sur ton positionnement et sur ta saison.

M.B : Je suis arrivé au club en pensant qu'on allait m'aligner à mon poste de prédilection, sur l'aile gauche, mais j'ai vite compris que j'allais jouer à droite. Je n'aime pas ce positionnement et je n'y suis pas à l'aise. J'ai essayé pour l'équipe, mais on a vu ce que ça a donné pendant six mois. Avec l'arrivée de Laurent Battles, j'ai retrouvé mes sensations en jouant soit dans l'axe, soit sur le côté gauche. Je crois que c'était mieux à tous points de vue, le jeu, les résultats de l'équipe et mes statistiques personnelles.

Mais je suis conscient que les supporters clermontois n'ont pas vu tout ce dont je suis capable et qu'il me reste deux ans pour leur montrer ce que je vaux vraiment.

LDB : ça ressemble à une vraie déclaration d'intention : tu seras Clermontois la saison prochaine !

M.B : On est nombreux à vouloir prouver qu'on vaut mieux que ça, que cette saison horrible était une erreur. On a clairement une revanche à prendre et envie de redonner du plaisir au public de Montpied. Je veux prouver à Clermont que cette saison était un accident.

LDB : L'actualité autour de la sélection nationale n'est malheureusement pas plus radieuse à l'issue de cette saison 2024-2025.

M.B : Effectivement, après notre victoire face au Soudan du Sud, on n'a pas su confirmer face à l'Ouganda et on est retombé dans nos travers en Afrique du Sud, avec cette défaite 0-5. Au match retour, on a réagi, à l'orgueil, mais on ne fait qu'un match nul 1-1 ; avec mon but refusé pour hors-jeu. On aurait mérité mieux ce jour-là et ça nous aurait permis d'aborder plus sereinement les matches suivants. Mais au Sud-Soudan, on fait n'importe quoi.

Globalement, on a fait preuve de suffisance dans un groupe K n'était pas si facile que ça. Nous, les joueurs, avons notre part de responsabilité, mais nous ne sommes pas les seuls. Notre préparation a été impactée par les tensions au sein des instances et on a vu le résultat.

Idéalement, on devrait faire abstraction de tout ça pour se concentrer sur le terrain, mais quand ça atteint une telle intensité, ça parasite forcément le sportif.

LDB : Depuis cet échec sportif, la situation s'est encore dégradée avec la suspension du Congo par la Fifa, sa réintégration et les récents rebondissements judiciaires. Rien ne semble être épargné au football congolais.

M.B : Franchement, l'ambiance en coulisses était déjà délétère et cela nous a clairement affectés. Et ce n'est pas pour nous défausser, mais pour performer, une équipe a besoin que tout le monde tire dans le même sens. Malheureusement, les perspectives restent floues et ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait. On suit ça sans avoir vraiment notre mot à dire.

LDB : Un petit mot sur ton copain Yann Mabella, qui boucle une belle saison au Luxembourg avec 22 buts et une qualification pour les préliminaires de la Ligue Conférence ?

M.B : Je suis ravi pour lui. Yann, c'est un frère, on se connaît depuis le centre de formation de Nancy. On se parle régulièrement au téléphone. Tout ce qui lui arrive est mérité.

LDB : Une attaque Mabella-Bassouamina, c'est un rêve de gamin qui pourrait se réaliser un jour ?

MB : J'ai déjà la chance de jouer avec Ryan Bidounga, qui était au centre de formation avec nous. Être tous les trois sur le terrain avec le maillot du Congo, ça serait une très belle histoire.