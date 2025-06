Ile Maurice: «Lavwa Lespwar», un plaidoyer pour les handicapés

Avec «Lavwa Lespwar», Ashvin Gudday et Ameegah Paul donnent la parole aux personnes en situation de handicap. Une émission engagée qui informe, valorise et fait bouger les lignes.

Deux voix, une seule mission : éveiller les consciences. Ashvin Gudday et Ameegah Paul sont désormais des figures familières pour les internautes mauriciens. Chaque lundi soir, ce duo engagé donne rendez-vous à son public avec la même énergie, le même feu sacré. À travers leur émission Lavwa Lespwar, diffusée en ligne, ils abordent des sujets de société souvent laissés dans l'ombre - en particulier ceux qui touchent les personnes en situation de handicap. Leur but ? Mettre en lumière les réalités vécues, briser les tabous et offrir des solutions concrètes.

Mais avant d'en arriver là, le chemin a été long. Ashvin Gudday, également vice-président de l'Association pour la Protection des Droits des Handicapés (APDH), nous raconte les prémices de cette aventure : «L'association a été très active depuis 2020, surtout durant la pandémie de Covid-19. Comme les rencontres physiques étaient impossibles, nous avons multiplié les réunions virtuelles et lancé des débats en ligne, y compris à l'international, autour de thématiques comme la visibilité des personnes handicapées, l'inclusion, l'égalité des chances ou encore le harcèlement en ligne », explique-t-il.

En 2021, à la sortie de la crise sanitaire, l'APDH lance un projet phare : Uniques Talents. L'idée est simple, mais puissante : aller à la rencontre de personnes en situation de handicap, raconter leurs histoires, valoriser leurs compétences, leurs dons et leurs accomplissements. « Nous avons produit plus de 20 émissions dans le cadre de ce projet. À chaque fois, nous avons mis en lumière un individu, lui avons offert un espace pour s'exprimer, ainsi qu'un certificat symbolique pour saluer son parcours. C'est un geste de reconnaissance, mais aussi un acte militant », souligne Ashvin Gudday.

Dans la foulée, l'équipe lance un autre concept : Million Voices, qui élargit encore le spectre. Ce projet met à l'honneur non seulement les personnes handicapées, mais aussi les personnes âgées, isolées ou vulnérables. Le succès est immédiat sur les réseaux sociaux.

Une émission qui donne de la voix à ceux qu'on n'entend pas assez

C'est donc tout naturellement qu'est née Lavwa Lespwar, littéralement « la voix de l'espoir ». Plus qu'un simple programme, c'est un cri du cœur, un outil de plaidoyer, une plateforme de changement. «À travers cette émission, nous voulons faire comprendre qu'un handicap ne signifie pas la fin de la vie. Il y a toujours de l'espoir, il faut continuer à avancer », affirme Ashvin Gudday. Le ton est donné.

Chaque semaine, l'émission explore une thématique différente, allant de la célébration de la fête de l'Indépendance à la question des implants cochléaires, en passant par l'autisme, les droits des enfants ou encore l'accès à l'emploi. Les intervenants sont nombreux : personnes concernées, parents, professionnels de santé, travailleurs sociaux, avocats, militants associatifs... Une véritable agora numérique où toutes les voix comptent.

Mais Lavwa Lespwar ne s'arrête pas à la sensibilisation. Elle nourrit une ambition plus large : transformer les mentalités et, à terme, les politiques publiques. « Nous voulons provoquer un changement structurel, plaider pour une révision des lois, promouvoir une inclusion réelle et mettre fin aux discriminations. Il est temps que les personnes handicapées soient vues comme des acteurs à part entière de la société », affirme Ashvin Gudday avec conviction.

Et les retombées sont bien réelles. Certaines personnes qui ont découvert l'émission ont ensuite rejoint l'APDH, parfois même comme bénévoles. D'autres viennent y chercher conseils, soutien ou simplement une écoute. «Cela nous motive encore plus à continuer. Pour l'instant, nous avons une liste de sujets jusqu'à la fin de l'année. Et pourquoi pas une deuxième saison ensuite ?» confie Ashvin Gudday, tout sourire.

Un rendez-vous qui rassemble et inspire

Chaque lundi à 20 heures, les habitués se connectent pour retrouver Lavwa Lespwar sur la page de l'APDH. En moyenne, chaque épisode réunit environ 3 000 vues - un chiffre significatif, vu la nature de l'émission. Mieux encore : les interactions se multiplient. Commentaires, partages, questions en direct... Le public ne se contente plus d'écouter, il participe, interagit et s'approprie le débat. En attendant d'investir prochainement un plateau physique - projet en cours -, l'émission continue de briller en ligne, portée par la détermination de toute une équipe. Une voix, une lueur, un espoir. Lavwa Lespwar, c'est tout cela à la fois. La preuve que, parfois, une simple émission peut changer des vies.