Afrique de l'Ouest: Lutte contre le paludisme - Huit millions de moustiquaires distribués par le Sénégal et la Gambie

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr. Ibrahima Sy a présidé, ce mardi 13 mai 2025, la cérémonie de lancement de la campagne conjointe de distribution de huit millions de moustiquaires imprégnées à Farafenni. Cet évènement organisé avec la République de la Gambie vise à multiplier les efforts pour sauver des vies, protéger les familles et bâtir un avenir sans paludisme.

Le Sénégal et la Gambie unissent leurs forces et lancent une campagne conjointe de distribution de moustiquaires imprégnées avec l'appui de l'Organisation mondiale de la Santé du Sénégal et de celle de la Gambie. « Nos deux nations ont collaboré étroitement en synchronisant chaque étape clé du processus, ce qui a permis de mettre à la disposition de nos communautés plus de 8 millions de moustiquaires imprégnés », a déclaré Dr Ibrahima Sy.

Cette cérémonie, poursuit-il, incarne la vision commune de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye et de celle du Président Adama Barrow, d'intervenir à partir d'une coopération solidaire et dynamique dans la lutte contre le paludisme. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale souligne également que ce lancement marque une mobilisation essentielle de tous les acteurs engagés dans la lutte contre cette maladie qui demeure un défi de santé publique.

« Ensemble, nous réaffirmons notre volonté publique d'éradiquer ce virus d'ici à 2030. Ce partenariat entre nos deux États a profondément transformé notre coopération et consolidé notre engagement commun dans la lutte contre le paludisme », a relevé Dr Sy. Et d'ajouter :« La synchronisation de nos efforts en zone frontalière constitue aujourd'hui un défi de modèle exemplaire de coopération sanitaire».

Pour cette édition 2025, informe le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le Sénégal a franchi une nouvelle étape avec la digitalisation de la campagne qui constitue une innovation majeure de cette année.