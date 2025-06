Afrique: Prix Africa Managers - Pr Euphrasie Kouassi Yao sacrée « Personnalité de l'Année 2024 »

La Conseillère spéciale du Premier ministre ivoirien chargée du Genre, Pr Euphrasie Kouassi Yao, également seule femme titulaire d'une Chaire UNESCO en Côte d'Ivoire, intitulée « Eau, Femmes et Pouvoir de Décision », a été sacrée « Personnalité de l'Année 2024 » par le prestigieux magazine Africa Managers, lors d'une cérémonie organisée le 31 mai 2025 à Paris.

Cette distinction, décernée à l'occasion de la 68e édition des Prix Africa Managers, consacre l'engagement exceptionnel de Pr Euphrasie Kouassi Yao pour la paix, l'égalité des chances et le développement humain durable. Elle a été honorée en présence de nombreuses personnalités issues des sphères diplomatique, institutionnelle, économique et culturelle, venues saluer le parcours d'une femme dont l'impact dépasse les frontières ivoiriennes.

Ancienne ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Euphrasie Kouassi Yao occupe actuellement le poste de Conseillère spéciale du Premier ministre, tout en continuant à impulser des initiatives majeures. Elle est notamment la conceptrice du Compendium des Compétences Féminines de Côte d'Ivoire (COCOFCI), un levier stratégique de promotion du leadership féminin.

Dans un discours empreint de sincérité, la lauréate a dédié son prix « à toutes celles et ceux qui oeuvrent pour un monde plus juste », affirmant que son combat est avant tout collectif et guidé par une vision inclusive du développement. Elle a rappelé que « La paix n'est pas seulement l'absence de conflits. C'est un état de bien-être, de sécurité et de satisfaction pour soi et pour tous. »

Femme de conviction et de réforme, Pr Kouassi Yao est à l'origine de l'instauration du quota de 30 % de femmes dans les nominations publiques, de la réforme des lois sur la famille, ainsi que de l'intégration du genre dans toutes les politiques publiques. Grâce à son leadership, la Côte d'Ivoire a été reconnue comme Championne d'Afrique de l'Égalité femmes-hommes, selon le rapport SIGI 2023 de l'OCDE.

En février dernier, elle a été honorée en Inde par un Doctorat Honoris Causa en Philosophie pour ses 35 ans d'engagement et sa contribution à la conceptualisation de l'approche Genre et Développement. Plus récemment, aux États-Unis, elle a représenté la Côte d'Ivoire en promouvant l'investissement pour la jeunesse et l'autonomisation des femmes africaines.

L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Kouakou Bandaman, a salué « une femme de courage et d'influence, dont l'action transforme les institutions et inspire la jeunesse ». Il a souligné que « Euphrasie Yao a imposé le genre au coeur des politiques publiques ivoiriennes. Elle a porté des réformes audacieuses, parfois contestées, avec détermination et intelligence. Elle mérite notre admiration et notre gratitude ».

De son côté, Zéphirin Zatté, directeur de publication du magazine Africa Managers et initiateur de l'événement, a rappelé que son média oeuvre à lutter contre la fuite des cerveaux, valoriser les talents africains et construire des ponts entre les diasporas et le continent.

La cérémonie a également honoré Denis Charles Kouassi, Directeur général de la CNPS, pour l'élargissement de la couverture sociale aux travailleurs indépendants, et Éric Sacky, promoteur culturel, pour sa contribution à la valorisation de la culture ivoirienne en diaspora.

Lancement du réseau ADWIN

Dans la foulée de sa distinction, Pr Kouassi Yao a lancé un appel à l'engagement collectif : «La paix est au développement ce que la respiration est pour le corps. » Face aux violences, aux discours destructeurs et à l'indifférence, elle a invité chacun à rejeter la passivité et à s'engager dans la campagne CREA-PAIX 2025, dont le thème est : « La Non-violence Active, chemin de paix ».

Elle en a également profité pour annoncer en avant-première le lancement officiel du réseau ADWIN - African Descendant Women Impact Network, qui se tiendra les 5 et 6 juin 2025 à Abidjan, porté par l'ancienne ministre française Élisabeth Moreno, en collaboration avec le COCOFCI. Ce projet ambitieux est co-parrainé par les Premières Dames Dominique Ouattara (Côte d'Ivoire), Débora Katisa Carvalho (Cap-Vert) et Antoinette Sassou N'Guesso (Congo).

ADWIN ambitionne de connecter et autonomiser un million de femmes africaines et afro-descendantes d'ici à 2030, en s'appuyant notamment sur les innovations de l'intelligence artificielle.

La lauréate a conclu par une citation d'Albert Einstein, comme un appel à la responsabilité collective : « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire. »