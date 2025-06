Mali: L'armée tue davantage de civils dans le Nord que les jihadistes, selon l'organisation locale CD-DPA

Le Collectif pour la défense des droits du peuple de l'Azawad/Nord-Mali, a publié ce lundi 2 juin son rapport semestriel sur les violations des droits humains. Il recense plus de 350 personnes tuées, dans les seules régions du nord du Mali. Si les groupes jihadistes sont responsables d'une partie des violences contre les civils, c'est très majoritairement à l'armée malienne et à ses supplétifs du groupe Wagner que les exactions sont attribuées.

Le rapport publié ce lundi par le Collectif pour la défense des droits du peuple de l'Azawad/Nord-Mali couvre la période allant d'octobre 2024 à mars 2025. Selon ce collectif essentiellement composé de personnalités de la société civile des régions du Nord, 355 personnes ont été tuées durant cette période, « principalement » par l'armée malienne et ses supplétifs de Wagner : sur les 236 « incidents » sécuritaires répertoriés, 216 leur sont attribués. Quinze sont l'oeuvre des groupes jihadistes, dont six pour le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim, lié à al-Qaïda) et neuf pour l'organisation État islamique au Sahel, selon le collectif, et cinq sont attribués à des « bandits non identifiés ».

Les populations rurales sont les plus touchées : éleveurs, transporteurs, commerçants. Exemple le 2 février dernier à Aslagh, région de Kidal, où des véhicules de transports sont ciblés par une opération militaire. Bilan du CD-DPA : 40 morts, sans armes, dont des femmes et des enfants. Autre exemple, le 16 mars, avec le bombardement par l'armée malienne de la foire hebdomadaire d'Ejjdeir, dans la région de Tombouctou, à la frontière mauritanienne : 21 morts, selon le Collectif. Des cas que RFI avait rapportés à l'époque.

Le collectif recense également 191 cas de « traitements inhumains » et d'attaques de drone, et 304 personnes enlevées ou disparues. Le CD-DPA pointe « au moins 21 cas » de femmes victimes de viol, d'exécution ou d'arrestation arbitraire. Et « au moins 22 cas » d'enfants tués ou arrêtés. Enfin, 2076 actes de « pillages » et de « destructions » sont rapportés : argent volé, bétail emporté ou massacré, habitations et infrastructures saccagées...