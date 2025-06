Afrique de l'Ouest: Visite d'Ousmane Sonko en Côte d'Ivoire - Échanges commerciaux, sécurité et industrialisation au menu

Le Premier ministre Ousmane Sonko, en visite officielle en Côte d'Ivoire du 29 mai au 1er juin a tenu une série de rencontres de haut niveau avec son homologue ivoirien, Robert Beugré Mambé, entouré d'une dizaine de membres de son gouvernement.

Cette visite de travail et d'amitié, qui s'inscrit dans la continuité des échanges entre les présidents Bassirou Diomaye Faye et Alassane Ouattara, a été l'occasion de relancer la coopération entre les deux pays autour d'un socle commun de défis et d'ambitions partagées. Dès l'entame de la séance de travail, le Premier ministre ivoirien a donné le ton, saluant « la vitalité et l'excellence des relations de fraternité, d'amitié et de coopération que nos deux États ont toujours entretenues ».

Il a rappelé que la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont liés par une longue tradition de relations diplomatiques et commerciales, consolidées par la création en 1971 de la Grande Commission mixte de coopération. Dans un discours marqué par une grande ouverture, Beugré Mambé a rappelé une « longue tradition d'amitié, faite d'estime réciproque et de solidarité agissante, a été officialisée par l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays le 18 mars 1978. » De son côté, Ousmane Sonko a affirmé que « les relations entre nos deux pays sont séculaires, fortes et solides, fondées sur le respect et l'appréciation mutuelle. »

Les deux Premiers ministres ont mis en avant leur vision commune pour une intégration régionale plus ambitieuse, fondée sur la coopération économique, la souveraineté alimentaire, la valorisation des ressources naturelles et la lutte contre la pauvreté. « Je ne connais pas de zone dans le monde où un pays s'est développé en laissant son voisin dans la pauvreté. L'Afrique de l'Ouest doit avancer ensemble » a déclaré Ousmane Sonko. Un point de convergence salué et appuyé par Robert Beugré Mambé.

« Notre volonté commune de développement devrait nous conduire à explorer les modalités d'une meilleure exploitation de nos potentialités réciproques. » a-t-il ajouté. Les deux chefs de gouvernement ont convenu de relancer les travaux de la Commission mixte, longtemps en sommeil, avec comme objectif la mise en place d'un organe de suivi permanent pour garantir l'exécution effective des accords. Nouvelle ère de coopération Sur un autre registre, la transformation des produits agricoles a occupé une place centrale dans les échanges.

Le Premier ministre sénégalais a salué le leadership ivoirien dans les secteurs de l'anacarde et du cacao, tout en soulignant le besoin d'en faire un modèle pour la sous-région. « La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de noix d'anacarde, mais beaucoup reste à faire sur la transformation locale. Il y a des synergies à construire », constate-t-il. Les deux gouvernements ont également abordé les ressources gazières, désormais communes aux deux pays, et exprimé leur volonté de renforcer les chaînes de valeur locales pour un développement plus inclusif.

Au-delà de l'économie, les défis sécuritaires ont été largement évoqués, notamment le terrorisme, la piraterie, la cybercriminalité et les trafics illicites. Pour Robert Beugré Mambé « une collaboration renforcée entre les deux pays est indispensable pour venir à bout de ces fléaux. » Il a également insisté sur l'urgence écologique, estimant que « les questions environnementales doivent faire l'objet d'une action coordonnée pour minimiser l'impact du changement climatique sur nos économies et nos populations. » Les deux Premiers ministres ont clos leurs interventions sur des notes fraternelles.

Ousmane Sonko a exprimé sa reconnaissance pour l'accueil chaleureux, et a invité son homologue ivoirien à effectuer une visite officielle à Dakar dans les mois à venir. « Nous devons poursuivre ce dialogue stratégique, dans l'intérêt de nos peuples et au service d'une Afrique forte. », a-t-il indiqué.