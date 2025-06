Ethiopie: Le nouveau vol passagers d'Ethiopian Airlines vers Sharjah, aux Émirats arabes unis, devrait renforcer les liens avec la région

Addis-Abeba — L'inauguration du nouveau vol passagers d'Ethiopian Airlines vers Sharjah renforcera les liens avec les Émirats arabes unis et la région, a déclaré Retta Melaku, directrice des opérations d'Ethiopian Airlines.

Ethiopian Airlines a inauguré dimanche un nouveau vol passagers vers Sharjah, l'une des villes les plus dynamiques des Émirats arabes unis.

S'exprimant lors du vol inaugural hier soir, Retta Melaku, directrice des opérations d'Ethiopian Airlines, a rappelé que la présence historique d'Ethiopian Airlines au Moyen-Orient et dans la région du Golfe a débuté avec le premier atterrissage historique à Aden, au Yémen, en 1946.

Ce premier atterrissage historique d'Ethiopian Airlines à Aden a marqué le début d'un lien fort et durable avec la région, a-t-il ajouté.

Depuis lors, Ethiopian Airlines n'a cessé d'étendre son réseau, marquant une étape importante avec le lancement de la desserte de la magnifique ville de Beyrouth en 1965, puis d'Abou Dhabi aux Émirats arabes unis en 1976, il y a près de 50 ans, a-t-il déclaré.

Le directeur de l'exploitation a souligné que, malgré quelques interruptions de service au fil des ans, l'engagement d'Ethiopian Airlines envers la région est resté indéfectible.

Malgré les difficultés, Ethiopian a constamment renforcé sa présence et amélioré sa connectivité au Moyen-Orient et dans les régions du Golfe, a-t-il souligné.

Il a révélé qu'Ethiopian Airlines exploite actuellement plus de 120 vols passagers et cargo hebdomadaires vers environ 13 destinations dans la région.

Parmi ces destinations, Dubaï et Sharjah se distinguent, avec plus de 30 vols hebdomadaires. Ces services sont assurés par une flotte ultra-moderne et bénéficient d'un service client de premier ordre.

Surtout, l'inauguration de la nouvelle ligne aérienne à destination de Sharjah témoigne de l'engagement d'Ethiopian Airlines à renforcer ses liens avec les Émirats arabes unis et la région, a-t-il souligné.

Il a également souligné que cette nouvelle ligne est conçue pour offrir une connectivité mondiale fluide au départ et à destination de Sharjah, tout en complétant les services de fret existants.

Le directeur de l'exploitation a également révélé les préparatifs de la reprise des vols vers Abou Dhabi en juillet 2025, après une suspension de plus de dix ans due à des circonstances indépendantes de la volonté d'Ethiopian Airlines.

Ethiopian Airlines est ravie de rétablir ses liens avec la dynamique capitale des Émirats arabes unis et sa population, a-t-il déclaré, réaffirmant son engagement à étendre sa présence aux Émirats arabes unis et dans la région.

Guidée par les études de marché et la demande des clients, la compagnie continuera de développer son réseau conformément à sa vision de relier plus étroitement le Moyen-Orient, l'Afrique et le monde, a-t-il précisé.

Pour sa part, le chef de mission adjoint de l'ambassade des Émirats arabes unis en Éthiopie, Ahmed Farid Al-Badawi, a souligné que le lancement de cette nouvelle ligne est bien plus qu'un simple vol : il s'agit d'un nouveau pont reliant non seulement les villes, mais aussi les peuples, les cultures et les ambitions communes des deux pays.

Cette nouvelle ligne renforcera les liens d'amitié et les liens économiques en stimulant le commerce, l'investissement et le tourisme, et rapprochera les familles et les communautés, a-t-il ajouté.

Le chef de mission adjoint a souligné que l'Éthiopie et les Émirats arabes unis entretiennent des relations solides et en plein essor, ajoutant que les Émirats arabes unis sont l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Éthiopie et une source majeure d'investissement dans divers secteurs tels que l'agriculture, la logistique, les énergies propres et l'innovation.

Cette nouvelle ligne jouera un rôle essentiel dans la facilitation du commerce, du tourisme et des échanges culturels entre l'Afrique et le Moyen-Orient, et au-delà, a-t-il précisé.

