Congo-Kinshasa: Mireille Kasahene Mapendo honorée à la Soirée de Gala de Radio Maria RDC

Hier dimanche 1er juin 2025, à l'Hôtel Sultani, il s'est tenu une soirée empreinte de foi, d'émotion et de solidarité nationale, lors du Gala caritatif organisé par Radio Maria RDC, sous le thème « Maria Mama Wa Boboto ». Rehaussée par la présence de nombreuses autorités ecclésiastiques, diplomatiques et politico-administratives, cette soirée exceptionnelle a été marquée par plusieurs temps forts : la prière d'ouverture dirigée par Mgr Edward Isango, la présentation officielle du pape Léon XIV par le Nonce Apostolique, et les prestations musicales inspirantes de la chorale qui ont offert des instants de profonde élévation spirituelle.

Un élan de solidarité envers l'Est du pays

Point central de cette soirée : une levée de fonds en faveur des populations de Goma et Bukavu, durement touchées par les violences des groupes armés du M23 et de l'AFC. Les invités ont répondu avec générosité à cet appel, exprimant leur solidarité envers les compatriotes de l'Est, dans un rare moment d'unité nationale.

Un hommage vibrant : le Trophée des Ambassadeurs de Charité

Moment très attendu de la soirée, la remise des trophées surprises a suscité émotion et fierté. Parmi eux, le prestigieux Trophée des Ambassadeurs de Charité a été décerné à Mme Mireille KASAHENE MAPENDO, figure incontournable du secteur humanitaire en RDC. Surprise par cette reconnaissance, elle a reçu son trophée sous les applaudissements nourris de l'assistance.

« Reconnue pour son engagement humanitaire, Mme Mireille Kasahene Mapendo incarne les valeurs de la charité par des actions concrètes en faveur des plus démunis. Son sens du devoir social s'exprime à travers des dons réguliers, un bénévolat actif, et une écoute constante envers les plus vulnérables », a déclaré un membre du comité organisateur.

Une vie consacrée au service des autres

Fidèle à son engagement, Mme Kasahene Mapendo n'en est pas à sa première récompense. Depuis plusieurs années, elle consacre son énergie, ses ressources et son temps aux causes sociales et humanitaires, loin des projecteurs, mais avec une efficacité remarquable.

« Sa bonté coule comme une rivière calme, abreuvant les coeurs asséchés de détresse. Donner ne lui coûte rien, car pour elle, aider est un privilège, pas un fardeau », a confié un proche collaborateur.

Empathique, bienveillante, profondément engagée, elle agit sans chercher la gloire. Son altruisme discret et son humanisme actif font d'elle un symbole vivant de la charité authentique.

Un trophée pour la Première Ministre

En marge de la soirée, un deuxième trophée surprise a été remis à Mme Mireille Kasahene Mapendo, cette fois au nom de la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka, absente de l'événement. Ce trophée récompense le leadership féminin historique incarné par Mme Suminwa, première femme à diriger le Gouvernement central de la RDC, sous l'impulsion du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Mme Mireille Kasahene, chargée de remettre personnellement ce trophée à la Cheffe du Gouvernement, a saisi l'occasion pour saluer cet avancement significatif : « Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie, je remercie les organisateurs pour cette soirée mémorable et je salue avec fierté le Président de la République pour avoir promu une femme à la tête du Gouvernement. Judith Suminwa est une inspiration pour toute une génération », a-t-elle déclaré avec émotion.

Clôture et perspectives

La soirée s'est conclue par une prière finale, de nouveau conduite par Mgr Edward Isango. Avant de se quitter, les invités ont été informés des prochaines activités de Radio Maria RDC, et des kits de remerciement ont été distribués.

Cette soirée mémorable aura démontré qu'en des temps de crise, la solidarité, la foi et la charité restent des forces essentielles pour reconstruire l'espoir. Et que des personnalités comme Mme Mireille Kasahene Mapendo sont les ambassadrices silencieuses mais puissantes de cette espérance vivante.