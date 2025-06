Congo-Kinshasa: Face aux défis de survie et d'avenir, OCC - Etienne Tshimanga Mutombo rassure le banc syndical !

C'est dans une atmosphère empreinte de sérieux et d'une volonté palpable de dialogue que s'est tenue, le jeudi 29 mai 2025, une réunion mixte d'une importance capitale au sein de l'Office Congolais de Contrôle (OCC). Dans la salle Polyvalente de l'Immeuble du Cinquantenaire, à Gombe, le Directeur Général, le Docteur Etienne Tshimanga Mutombo, accompagné de Mme la Directrice Générale Adjointe, Christelle Muabilu, a présidé cette rencontre attendue avec le banc syndical.

L'initiative de cette concertation émane de la délégation syndicale nationale qui, par une correspondance datée du 23 mai 2025, avait formellement sollicité cet échange avec l'employeur. Une démarche que la Direction Générale a promptement accueillie, consciente de sa conformité avec le Code du travail et la Convention Collective de l'office, mais surtout mue par la nécessité d'aborder des sujets brûlants pour l'avenir de l'institution et le bien-être de son personnel.

Au coeur des préoccupations soulevées par le banc syndical, représenté notamment par son Président, Mr Chiruza Chiro, figuraient des questions vitales telles que : les menaces récurrentes pesant sur la survie même de l'OCC, la problématique sensible du paiement des salaires avec un accent particulier sur la situation préoccupante des agents de Goma et Bukavu, l'impact financier des récentes vagues de promotions en grades, ainsi que l'épineuse question du paiement des décomptes finals et des décisions relatives aux mises à la retraite prévues pour 2027. Des sujets qui touchent à la fois à la pérennité de l'Office et aux conditions de vie de ses employés.

La gravité des thèmes abordés justifiait la présence de figures clés de l'administration, M. Jean Kankenze, Directeur Financier, Mr Edouard Kambu, Directeur Administratif, et M. Mwamba Nzambi, Coordonnateur du secrétariat de la Direction Générale, tous venus éclairer les débats de leur expertise.

Prenant la parole au nom de ses pairs, M. Chiruza Chiro a exprimé le besoin pressant d'obtenir de la Direction Générale des éclaircissements sur les stratégies envisagées pour contrer les périls identifiés et résoudre les difficultés exprimées.

Avec une franchise notable, le Directeur Général, Dr Etienne Tshimanga Mutombo, a accusé réception de ces inquiétudes. Il a reconnu sans ambages que l'OCC traverse une période de turbulences, marquée par des menaces persistantes qui entravent sa mission. Parmi celles-ci, il a cité l'immixtion inopportune de certaines autorités politiques, militaires et coutumières dans les attributions régaliennes de l'Office.

Il a également pointé du doigt la prolifération des laboratoires miniers privés, dont l'accréditation a des répercussions négatives directes sur l'OCC, qui, en tant qu'organisme d'évaluation de la conformité tierce partie, n'a pas encore accrédité ses propres laboratoires dans ce secteur. Le DG Tshimanga a souligné avec lucidité que ces menaces trouvent leurs racines tant en interne qu'à l'externe, complexifiant d'autant la riposte.

Face à ce constat, il a affirmé la nécessité pour l'OCC de réagir vigoureusement notamment, par un lobbying actif auprès des cercles d'influence susceptibles de soutenir sa cause et de préserver son intégrité opérationnelle.

Concernant plus spécifiquement la question sensible des salaires des agents des Directions Provinciales du Nord et Sud-Kivu, le Dr Etienne Tshimanga a donné des instructions fermes aux départements Administratif et Financier. L'objectif est de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir le respect scrupuleux des échéances légales et conventionnelles de paiement.

Un engagement fort attendu par le personnel

Devant l'ampleur et la complexité des dossiers, une approche méthodique s'est imposée. Trois sous-commissions spécialisées ont été constituées pour disséquer chaque problématique et proposer des solutions viables : une sous-commission administrative et financière, une sous-commission logistique et juridique, et enfin, une sous-commission technique. Ces groupes de travail, qui ont entamé leurs réflexions dès jeudi 29 mai, sont appelés à rendre leurs conclusions d'ici le 4 juin 2025.

Ces assises, qui se poursuivront jusqu'au début du mois de juin, sont bien plus qu'une simple réunion. Elles symbolisent un moment charnière où la Direction et les représentants du personnel de l'OCC s'engagent dans un dialogue constructif pour dessiner les contours d'un avenir plus serein et assurer la pérennité d'une institution essentielle pour le pays.