Dans un contexte sensible bousculé par la crise sécuritaire grandissante dans l'Est, due à l'agression rwandaise, c'est une catéchèse de haute importance qu'a communiquée le porte-parole du Gouvernement. Samedi 31 mai 2025, en effet, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, a invité l'ensemble de congolais à l'éveil patriotique et à une mobilisation infaillible pour contrer toute démarche tendant à alimenter la manipulation et de désinformation en RDC. C'était à l'occasion de sa participation à la cérémonie de clôture de l'événement «Rencontres - Culture - Mémoire - Fraternité », organisé à Kinshasa par l'association Amour et Solidarité de Paris, sous le haut patronage du Président de la République, le samedi dernier dans la soirée à Sultani River à Kinshasa.

Cette rencontre visait à promouvoir une image positive et réaliste de la RDC, placée sous le signe de la paix. Elle s'est donc tenue du mercredi 28 au samedi 31 mai au même endroit.

Intervenant sur le thème : « La gestion de l'opinion nationale et internationale, notamment à travers la lutte contre les fausses informations « fake news », la propagande étrangère et la désinformation liée au conflit », le ministre a dénoncé la désinformation, les fake news et la propagande étrangère, qui nuisent à l'image du pays. Il a rappelé que la RDC est souvent mal racontée par certains médias et ONG, et a retracé les conséquences dramatiques de l'ouverture des frontières après le génocide rwandais de 1994, à la demande de la communauté internationale.

Patrick Muyaya a souligné les contributions positives de la RDC au monde : puits de carbone grâce à sa forêt et ses tourbières, fournisseur de minerais stratégiques comme le cobalt (présent dans les batteries électriques) et le coltan (dans les téléphones), ainsi que son rôle historique dans la révolution industrielle et la Seconde Guerre mondiale. Il a dénoncé l'exploitation de ces ressources comme l'une des raisons des conflits persistants, notamment avec le Rwanda, tout en appelant à la paix et à la fraternité entre peuples voisins.

Il a alerté sur la guerre informationnelle qui divise les sociétés, attisant des discours de haine et des tensions tribales. Il a défendu l'unité nationale de la RDC, pays de 450 tribus vivant dans la fraternité, et a rejeté les accusations de stigmatisation envers certaines communautés comme les Tutsis ou Banyamulenge. Il a souligné que son pays, la RDC est constituée d'un ensemble de minorités. Il n'y a pas une tribu qui est plus minoritaire que les autres.

Le ministre a aussi mis en garde contre les dangers de la désinformation mondiale, amplifiée par les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle, notamment les deepfakes. Il a plaidé pour une régulation concertée et une prise de conscience collective face à ces nouvelles menaces. En conclusion, il a réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais en faveur de la paix, de la fraternité et de la solidarité, valeurs essentielles à préserver dans un monde en mutation.