Sénégal: Saint-Louis - 'Ëllëg', une exposition immersive qui interroge le futur à travers les racines du passé

Saint-Louis — La réouverture de la Galerie Villa Ndar, à Saint-Louis, a été marquée samedi par la présentation de l'exposition "Ëllëg", une installation immersive signée par l'artiste franco-marocaine Anaël Alaoui-Fdili, en clôture de sa résidence artistique de deux mois.

Intitulée "Ëllëg", qui signifie "futur" en wolof, cette exposition singulière mêle art visuel, création sonore et écriture poétique pour interroger les liens entre mémoire, transmission et humanité.

"J'ai fait une résidence pendant deux mois à la Villa Ndar. À la base, le projet s'appelait "Future is Ours" (le futur est à nous), mais une fois arrivée au Sénégal, je trouve que la langue c'est quelque chose d'important, et donc on a décidé de mettre en avant le nom Ëllëg pour attirer les curieux et curieuses", a confié l'artiste à l'APS.

Anaël Alaoui-Fdili a décrit sa résidence comme une expérience intense, à la fois créative et émotionnelle. "Ce projet ; dit-elle, a été réalisé dans la joie, la bonne humeur, mais aussi dans l'effort, car ce n'était pas une démarche évidente à concrétiser."

Selon la note conceptuelle de l'exposition, "Ëllëg" s'articule autour d'une conviction forte et tire sa substance du passé, une vision portée par un langage artistique résolument contemporain.

Fruit de collaborations locales, le projet a réuni plusieurs talents saint-louisiens. Le photographe Noreyni Seck, originaire de l'île de Saint-Louis, a apporté sa touche en alliant reportage, création visuelle et production indépendante. Le slameur Khadim Bamba Dia, alias Plume Perdue, a enrichi le projet d'une dimension textuelle et sensible.

Combinant installations numériques, visuelles et poétiques, l'exposition offre aux visiteurs une immersion sensorielle au carrefour de l'intime et du collectif, de l'histoire et de la projection.

La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence du directeur de l'Institut français du Sénégal, Laurent Viguié, et du responsable de la communication de l'Institut français de Saint-Louis, Assane Dieng, venus saluer le travail de l'artiste et célébrer la réouverture de cet espace culturel emblématique.