Sénégal: Le professeur Alioune Sall élu vice-président de la Commission du droit international de l'ONU

Le Sénégalais Alioune Sall, professeur de droit à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a été élu au poste de vice-président de la Commission du droit international (CDI) de l'Organisation des Nations unies (ONU), a appris l'APS de source digne de foi, lundi.

"La Commission du droit international de l'ONU (CDI) a, au cours de sa 76ème session tenue à Genève, élu notre compatriote le Professeur Alioune Sall au poste de vice-président", informe cette proche de l'intéressé.

Cette consécration a eu lieu au cours de la 76ème session de la CDI, ouverte le 28 avril à Genève, et qui s'est achevée ce 30 mai 2025.

"Le Pr Alioune Sall est actuellement membre de la Commission du droit international de l'ONU et de la Cour permanente d'arbitrage". Cette juridiction "regroupe des arbitres susceptibles de juger les différends internationaux et dont le siège se trouve à La Haye aux Pays-Bas ".

Professeur de droit public et international, il va seconder l'Equatorien Marcelo Vazquez-Bermudez, élu en 2024 président de cette prestigieuse institution. Ses membres, au nombre de 34, ont rang de sous - secrétaire général de l'ONU et sont pour la plupart du temps d'éminents professeurs de droit international et des conseillers juridiques de gouvernements à travers le monde.

Le Pr Sall aura la charge de diriger "une partie des travaux de l'organe onusien l'an prochain à Genève ou à New York, puisque la CDI travaille par sessions seulement, ses membres restant attachés à leur pays".

Pr Sall, auteur de plusieurs ouvrages dans le domaine du droit international et du droit constitutionnel et même communautaire, a également été juge à la Cour de justice de la CEDEAO et avocat-conseil devant la Cour internationale de justice de La Haye et devant les cours de justice de la CEDEAO et de l'UEMOA.

Cette élection est aussi un succès diplomatique en ce sens qu'il intervient au lendemain de l'échec d'un autre Sénégalais, Amadou Hott, à la présidence de la Banque africaine de développement (BAD).

Le Professeur Alioune Sall est donc le deuxième Sénégalais à siéger à la Commission du droit international de l'ONU, après Me Doudou Thiam, ministre des Affaires étrangères du président Senghor et avocat, comme lui d'ailleurs qui officie aux barreaux de Dakar et de Paris.

Cet ancien pensionnaire du Prytanée militaire de Saint-Louis et major dans plusieurs concours fera donc partie des experts de la CDI, créée en 1947 par l'Assemblée générale de l'ONU et "souvent appelés à trancher les litiges qui existent entre Etats".