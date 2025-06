Les lampions se sont éteints sur une note de satisfaction et d'espoir. A Kinshasa, Capitale de la RDC, réputée pour son hospitalité légendaire, il s'est tenu, en effet, du 26 au 31 mai 2025, la 30ème Réunion des Experts du Comité de la région d'Afrique Occidentale et Centrale de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD-AOC) et la 31ème Conférence des Directeurs Généraux de la même région.

La journée du lundi 26 mai 2025, dans la salle Le Capitole de l'hôtel Plazza Aajarna, c'est le Vice-Président de la Région OMD-AOC, Amadou Konate, qui a ouvert les travaux du Comité des experts. Cette réunion a duré trois jours, du lundi 26 au mercredi 28 mai 2025. Tandis que jeudi 29 mai 2025, c'est la Vice- Ministre des Finances, O'neige N'sele, qui a pris le relais, à Hilton Hôtel, lançant dans une atmosphère pleine de vie et d'enthousiasme les travaux de la 31ème Conférence des Directeurs Généraux des Douanes de la Région OMD-AOC. Travaux qui, par ailleurs, ont été clôturés par le Directeur de Cabinet du Ministre des Finances.

Organisés à l'initiative de la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA), sous l'impulsion du Président de la République, Félix Tshisekedi, ces deux évènements exceptionnels ont été, en effet, une occasion unique de définir des stratégies efficaces et des mécanismes innovants devant jeter les bases d'un avenir durable de la gouvernance douanière continentale.

Bernard Kabese positionne la RDC au centre des enjeux

A en croire, Amadou Konate, Vice-Président de la Région OMD-AOC, les assises de Kinshasa restent gravées dans les annales de l'histoire grâce à la qualité des échanges abordés tout au long de la session.

Dans son mot, lors de la clôture de la 31ème Conférence des Directeurs Généraux, il a félicité l'ensemble de participants pour leur engagement croissant en faveur des performances, tout en saluant la pertinence des recommandations formulées lors de ce rendez-vous stratégique de Kinshasa.

"Les recommandations issues de cette conférence, qu'il s'agisse de la modernisation des procédures, de la lutte contre la fraude, de la digitalisation des services ou encore du partenariat avec le secteur privé ou public, ont démontré l'ampleur des défis qui nous attendent, mais aussi la richesse de nos ressources humaines et institutionnelles pour y faire face. Au cours de ce nouveau mandat, je m'engage avec tous les acteurs, à poursuivre avec la même détermination, nos efforts pour faire de notre région un espace d'échanges stratégiques", a reconnu Amadou Konate, dans son allocution finale, à Hilton hôtel.

Signaux d'espoir pour la DGDA

Pour sa part, le représentant du Ministre des Finances, qui n'est autre que son Directeur de cabinet, a jeté des fleurs pour la réussite de la 30ème Réunion des Experts du Comité de la région d'Afrique Occidentale et Centrale de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD-AOC) et la 31e Conférence des Directeurs Généraux de la même région.

Selon lui, la Douane africaine doit être un moteur de croissance qui garantit la compétitivité des produits africains. "Les administrations douanières performantes et modernisées sont plus que jamais nécessaires pour permettre à nos Etats de tirer pleinement partie des opportunités offertes par un marché continental en pleine expansion.

Ainsi, la Douane africaine doit être un moteur de croissance qui garantit la compétitivité des produits africains qui protègent nos industries émergentes et qui sécurisent les échanges transfrontaliers", a-t-il indiqué, dans son discours de circonstance. Il a félicité, à haute et intelligible voix, toujours dans son mot, Bernard Kabese, DG de la DGDA, pour sa démarche réaliste et son leadership puissant qui contribuent à mettre en oeuvre la vision de Félix Tshisekedi, Président de la République, en plaçant la RDC au coeur des enjeux douaniers en Afrique, mais aussi à l'échelle internationale.