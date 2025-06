Sénégal: Sédhiou - Plaidoyer des acteurs de la région pour une éducation équitable

Sédhiou — A Djinany, dans le département de Bounkiling (région de Sédhiou, sud), les Journées culturelles et sportives du collège d'enseignement moyen (CEM) se sont transformées, samedi, en un plaidoyer fort en faveur d'une éducation sans disparités.

L'événement a réuni élèves, enseignants, parents et autorités locales autour du thème : "L'engagement citoyen, un levier contre l'inégalité pédagogique, sociale et territoriale", a constaté l'APS.

Plus qu'un simple cadre festif, ces journées ont été un espace d'expression et de réflexion pour les jeunes apprenants. À travers prestations culturelles, compétitions sportives et débats, les participants ont mis en lumière les inégalités qui entravent l'accès équitable à l'éducation dans les zones rurales, et ont appelé à une mobilisation collective pour y faire face.

"Ces journées ont montré que la solidarité, l'inclusion et l'engagement citoyen sont essentiels pour bâtir une école ouverte à tous", a déclaré Madiw Diallo, principal du CEM de Djinany.

Il a salué l'organisation de l'événement et rappelé que l'éducation ne saurait se limiter aux contenus académiques, mais doit également reposer sur des valeurs d'équité, de discipline et de responsabilité.

Le chef d'établissement a également souligné les défis auxquels font face les écoles rurales comme celle de Djinany, citant notamment le manque d'infrastructures, la pénurie d'enseignants, l'éloignement des villages, entre autres contraintes qui perpétuent les inégalités territoriales et freinent la réussite scolaire.

Korka Ba, présidente du gouvernement scolaire, a de son côté plaidé pour l'amélioration des infrastructures, la mise à disposition de moyens de transport adaptés, et le renforcement du personnel enseignant. "Chaque élève doit pouvoir bénéficier des mêmes chances de réussite, quel que soit son lieu d'habitation", a-t-elle affirmé.

Kaoussou Sylla, président de l'Association des parents d'élèves (APE), a, pour sa part, appelé à une implication plus active des familles dans la gestion des établissements scolaires. Il a insisté sur le caractère partagé de la mission éducative, entre enseignants, élèves, parents et communauté.

Une conférence -débat a marqué la cérémonie, enrichissant les échanges sur les enjeux éducatifs locaux. La manifestation s'est clôturée par la remise de prix aux meilleurs élèves de l'établissement, récompensant leur mérite et leurs efforts.

L'événement a rassemblé un large public, composé d'élèves, d'enseignants, de parents, d'autorités administratives, de leaders religieux et de membres des forces de défense et de sécurité. Tous ont affiché leur engagement en faveur d'une éducation plus inclusive et d'une société plus juste.