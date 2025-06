C'est au cours d'une cérémonie organisée, samedi 31 mai 2025, à Kinshasa, que le Président de la République Félix Tshisekedi a clôturé la campagne pour la candidature de la République Démocratique du Congo (RDC) en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour l'exercice 2026-2027. Cette cérémonie a eu lieu à l'espace Kemesha, dans la commune de la Gombe, à l'initiative de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la Francophonie, en présence des présidents des deux chambres du parlement, de plusieurs chefs de corps constitués et des chefs des missions diplomatiques et organismes internationaux accrédités en RDC.

Pour la cheffe de la diplomatie congolaise, « cette démarche traduit la volonté de la RDC de contribuer activement à la mise en oeuvre du nouvel Agenda pour la paix et à la réforme du système de sécurité collective de l'ONU».

Dans son allocution, le Chef de l'Etat a, au nom du peuple congolais, exprimé sa profonde gratitude aux frères et soeurs d'Afrique, en particulier aux Chefs d'État de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC) et de l'Union africaine qui ont endossé et promu la candidature de la RDC.

Cette candidature au Conseil de sécurité, «c'est bien plus qu'un privilège : c'est une mission. Une mission pour porter la voix de l'Afrique, ses aspirations et ses solutions, au coeur des débats mondiaux », a affirmé le Président Tshisekedi. Poursuivant son adresse, le Président de la République a révélé que la RDC aspire à être un acteur de la paix mondiale, fidèle à la vision de l'Union africaine pour une Afrique en paix à l'horizon 2063. « Nous savons d'où nous venons, et c'est avec cette mémoire vive que nous voulons porter la voix d'une Afrique actrice de son destin », a-t-il indiqué.

Pour clore, le Chef de l'État a invité ses pairs africains à opter pour la candidature de la RDC : « voter pour la RDC, c'est voter pour une vision lucide et ambitieuse de la sécurité collective. C'est choisir une Afrique qui prend ses responsabilités et apporte des solutions globales ».

De son côté, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a salué le travail accompli par la diplomatie congolaise et réaffirmé l'engagement du pays à contribuer activement à la paix, sécurité, justice et à faire entendre une voix africaine, équilibrée et constructive au sein du Conseil de sécurité. « La RDC est prête à servir, à écouter et à contribuer avec la dignité d'un État résolument tourné vers la coopération et la solidarité », a-t-elle affirmé.

La candidature de la RDC est motivée par une forte expérience dans les domaines de la paix, de la résilience post-conflit, de la transition écologique, du développement durable et de la gouvernance multilatérale. Pour rappel, dans trois jours, le 3 juin 2025, l'Assemblée générale des Nations Unies procédera à l'élection de cinq nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité pour la période 2026 2027.

La RDC figure parmi les deux candidats africains ayant obtenu l'entérinement de leur candidature au niveau sous régional et continental. Si cette candidature venait à être votée au Conseil de sécurité, il s'agira de la troisième expérience congolaise après les exercices 82-83 et 92-93.

Pour Chef de l'État, c'est à la fois un « instant de fierté et un rendez-vous avec l'Histoire que nous, Congolais, nous apprêtons à vivre ».