Déterminé à matérialiser la vision du Chef de l'Etat consistant à promouvoir les entreprises congolaises dans la sous-traitance dans le secteur des télécommunications , le Directeur Général de l'Autorité de Régulation de la Sous-traitance dans le secteur Privé, l'Honorable Miguel Kashal Katemb, ainsi que Monsieur Christian Katende, Président du Collège de l'Autorité de Régulation de Postes et Télécommunications (ARPTC), ont signé un protocole d'accord visant le partage d'informations en vue de réaliser une régulation efficace du secteur de la sous-traitance dans le secteur de la télécommunication. C'est l'hôtel Hilton de Kinshasa qui a servi de cadre à cette cérémonie haute en couleur à laquelle ont pris part les responsables des sociétés de télécommunications de la RDC.

Pour le DG de l'ARSP, ce partenariat va permettre de réaliser la vision du Chef de l'Etat de promouvoir les entreprises congolaises oeuvrant dans le secteur.

« Dans un contexte mondial où les télécommunications sont au coeur de toutes les transformations économiques et sociales, il est essentiel que l'ARSP et ARPTC travaillent main dans la main pour éliminer les obstacles à la mise en oeuvre de la loi sur la sous- traitance dans le secteur des télécommunications et encourager les entrepreneurs congolais à saisir cette opportunité pour une reprise de l'économie de leur pays, ce qui du reste est un combat juste du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi qui a fait du contenu local une réalité ouvrant la voie à l'émergence d'une vraie classe moyenne forte par l'entrepreneuriat national », a déclaré Miguel Kashal.

Prenant la parole pour l'occasion, Christian Katende, Président du collège de l'ARPTC a salué le travail abattu par la commission mixte ARPTC-ARSP.

« A travers ce partenariat stratégique, nos deux institutions affirment leur engagement mutuel à conjuguer leurs efforts à reprocher leurs expertises et à renforcer leur synergie dans un esprit de concertation permanente pour assurer une régularisation efficace de la sous-traitance dans l'écosystème des postes, télécommunication et du numérique.

Je tiens à remercier le DG de l'ARSP pour son leadership éclairé et son engagement sans faille en faveur d'une sous-traitance vertueuse et génératrice d'emplois, je rends également hommage au travail rigoureux réalisé par la commission technique mixte ARSP-ARPTC dont l'expertise et l'esprit de collaboration ont permis d'aboutir à un document équilibré et porteur d'avenir », a-t-il souligné.

Il sied de noter que dans le cadre de la collaboration inter institutionnelle, l'ARSP sous l'impulsion de son Directeur Général Miguel Kashal Katemb, a déjà signé plusieurs protocoles visant à conjuguer les efforts communs en vue de booster les activités de la sous-traitance dans différents secteurs.