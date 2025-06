Sénégal: Ousmane Sonko relance la coopération bilatérale et la commission mixte à Abidjan

En visite officielle en Côte d'Ivoire du 29 mai au 1er juin 2025, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a conduit une importante délégation à Abidjan, dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié.

Reçu à la Primature par son homologue ivoirien Robert Beugré Mambé, le chef du gouvernement sénégalais a salué « la chaleur de l'accueil et la richesse des échanges », tout en insistant sur la nécessité de hisser les relations bilatérales à un niveau supérieur.

Dans une déclaration à la presse, Ousmane Sonko a rappelé la profondeur historique des liens entre les deux pays : « Cette coopération riche a été instaurée dès 1971 par les présidents Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor. Elle repose sur un cadre juridique très fourni et des actes posés qui ont donné vie à cette relation. »

Mais au-delà de l'héritage, le Premier ministre sénégalais a exprimé une ambition claire : porter cette coopération à « un niveau jamais égalé », en s'appuyant sur les priorités actuelles des deux États.

Relance de la Commission mixte sénégalo-ivoirienne

L'un des moments forts de cette visite est la relance de la Commission mixte de coopération, restée inactive depuis plusieurs années. Sous l'impulsion des deux Premiers ministres, il a été décidé de réactiver cette instance, de lui donner une nouvelle dynamique et de fixer un délai de six mois pour lever un certain nombre d'obstacles identifiés.

« Nous avons pris la résolution de relancer la Commission mixte sénégalo-ivoirienne et d'impulser une nouvelle dynamique. Dans les six mois, nous devons avancer sur des questions comme les barrières douanières, les tracasseries à la circulation et les contraintes commerciales », a indiqué Ousmane Sonko. Cette réactivation vise aussi à fluidifier les relations, en sortant d'un formalisme excessif. « Entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, il ne doit pas y avoir de protocoles. Les échanges doivent être directs, naturels, entre ministres, entre administrations », a-t-il insisté.

Un partenariat ancré dans l'intégration régionale

Les deux gouvernements se sont engagés à renforcer leur coopération dans plusieurs domaines vitaux comme la sécurité et lutte contre la criminalité transfrontalière, l'exploitation des ressources halieutiques, le commerce et libre circulation des biens, la transformation des productions agricoles et industrialisation, la recherche scientifique et enseignement supérieur, l'agriculture, élevage, nouvelles technologies « Nous allons passer en revue cette coopération. Des choses ont été faites, mais nous pouvons faire beaucoup mieux. Nous allons nous inspirer mutuellement de nos bonnes pratiques et de nos réussites. », indiqué Ousmane Sonko devant la presse ivoirienne

Ousmane Sonko a replacé cette coopération dans une vision panafricaniste et sous-régionale assumée. « Cette visite s'inscrit dans le cadre de notre vision panafricaniste et d'intégration régionale. Nous oeuvrons pour une sous-région pacifiée, intégrée, tournée vers le développement, la sécurité et la stabilité. » La relance des échanges bilatéraux devrait également bénéficier aux cadres plus larges de la Cedeao et de l'Uemoa, où la Côte d'Ivoire et le Sénégal occupent une place stratégique.

À l'issue de cette séance de travail, les deux parties ont exprimé leur volonté de traduire leurs engagements en actes. Les ministres présents ont exposé les potentialités de coopération dans leurs secteurs respectifs.