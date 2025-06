Congo-Kinshasa: Les pays donateurs alertent sur la crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC

Les pays donateurs qui financent la réponse humanitaire en RDC, alertent sur la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est du pays.

Dans une déclaration conjointe rendue publique ce lundi 2 juin, les Etats-Unis, la France, la Belgique, l'Union Européenne, la Suisse, l'Allemagne, la Hollande, la Norvège, la Suède, le Japon, le Canada et la Grande Bretagne, soulignent la nécessité de respecter intégralement la Résolution 2773 des Nations-Unies y compris le retrait des forces étrangères non-invitées, notamment les forces de défense rwandaise déployées dans l'est de la RDC, en soutien au groupe rebelle M23.

Ces pays donateurs déplorent les difficultés croissantes rencontrées par les acteurs humanitaires, tant nationaux qu'internationaux. Leur engagement essentiel auprès des populations vulnérables est entravé par divers obstacles, notamment les impositions illégales de « taxes « et « droits de douane » par le groupe armé M23, visé par les meures de sanctions du Conseil de sécurité de Nations-Unies, indique la déclaration.

Ainsi, ils appellent toutes les parties à placer la sécurité et la dignité des populations affectées au-dessus de toute considération politique et militaire. Les pays donateurs saluent la signature d'une déclaration de principes entre la RDC et le Rwanda ainsi que d'une déclaration conjointe entre la RDC et l'AFC/M23 en vue d'oeuvrer à une trêve, un cessez-le-feu et à un dialogue. Ils appellent toutes parties concernées y compris les groupes armés et le gouvernement congolais à faciliter la fourniture de l'aide humanitaire et du développement aux populations les plus touchées pour couvrir leurs besoins de base, notamment l'accès à l'eau, la santé de base, l'énergie et d'autres fournitures nécessaires à la survie.

Selon ces pays, cette déclaration s'inscrit dans le cadre du dialogue continu qu'ils mènent avec le gouvernement de la RDC et traduit leur engagement commun à faire appliquer le droit international humanitaire, à préserver l'espace humanitaire et à accompagner le peuple congolais en cette période critique.