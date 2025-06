Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 juin 2025

revue de presse

ONU : Le Pr Alioune Sall élu vice-président de la CDI

Le professeur Alioune Sall, enseignant-chercheur à la faculté de droit de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), a été élu vice-président de la Commission du droit international (CDI) des Nations unies, a appris APA. Cette élection s’est déroulée à Genève, au terme de la 76e session de cet organe onusien chargé de promouvoir la codification et le développement progressif du droit international.

Composée de 34 experts de renom issus de toutes les régions du monde, la CDI a été instituée en 1947 par l’Assemblée générale des Nations unies. À son nouveau poste, le Pr Sall sera appelé à conduire certains travaux de la Commission, à Genève ou à New York, courant 2026. (Source apanews)

Mali: Le Jnim mène des attaques simultanées à Tombouctou et intensifie ses opérations dans le pays

Au Mali, après l'attaque du camp de Boulikessi (centre) qui a fait plusieurs dizaines de morts dimanche 1er juin, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a ciblé quatre sites à Tombouctou ce lundi matin.

Peu après 10h locales, plusieurs habitants de Tombouctou indiquent à RFI avoir entendu une détonation puis des échanges de tirs. Moins de deux heures plus tard, le Jnim revendique une attaque kamikaze contre le camp militaire de la ville, puis des tirs sur l'aéroport, et la prise de deux postes de contrôle aux entrées nord et est de la ville. Une quadruple attaque simultanée, ou « complexe », selon le jargon militaire. (Source RFI)

Soudan : Dissolution de l'équipe gouvernementale

Le Soudan attend un nouveau gouvernement. Alors que l’ancienne équipe a été dissoute par le nouveau Premier ministre Kamil Idris, après sa prestation de serment devant le président du Conseil de souveraineté de transition et chef de l’armée, le général Abdel Fattah al-Burhan.

Aucune date n’a été communiquée pour la formation de la nouvelle équipe gouvernementale. Le nouveau Premier ministre nommé par le général Burhan a néanmoins dévoilé ses priorités : la stabilité, la sécurité et la reconstruction du Soudan. (Source Africanews)

Inondations au Nigeria : Au moins 150 morts et des centaines de disparus

Au centre-ouest du pays, dans l’Etat du Niger, des pluies torrentielles ont ravagé la ville de Mokwa. Le bilan des victimes est en constante augmentation.

C’était un jeudi matin comme les autres. Adamu Yusuf se rendait au marché de Mokwa quand les hurlements de son voisin ont éclaté : les eaux de crue ravageaient la ville. Selon des habitants interrogés par l’Agence France-Presse (AFP), l’eau montait depuis des jours derrière une voie ferrée abandonnée aux abords de la ville.

Jamais la ville de Mokwa, dans l’Etat du Niger au centre-ouest du Nigeria, n’avait connu pareille catastrophe : plus de 150 morts déjà comptabilisés, un bilan en constante augmentation et des centaines de disparus. (Source Lemonde Afrique)

Mozambique : 210 millions USD de dette extérieure remboursés pour 2024

Le service de la dette impayée du Mozambique de 2024 a été entièrement réglé par le gouvernement selon un rapport du ministère des Finances paru le 01er juin 2025. Selon le document, le montant total du service de la dette publique extérieure s’élève à 210,34 millions de dollars, dont 136 millions de dollars correspondent au remboursement du principal et 74,34 millions de dollars aux paiements des intérêts.

Au premier trimestre 2025, le gouvernement mozambicain a remboursé le service total de la dette extérieure en cours pour 2024, qui comprenait les paiements au Portugal. Selon un rapport du ministère des Finances paru dimanche 1er juin, le montant total du service de la dette publique extérieure s’élève à 210,34 millions de dollars, dont 136 millions de dollars correspondent au remboursement du principal et 74,34 millions de dollars aux paiements des intérêts. (Source Africa 24)

RDC : Constant Mutamba convoqué ce mardi au parquet général près la Cour de cassation

Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, est attendu au Parquet général près la Cour de cassation ce mardi 3 juin 2025, indique l’invitation lui adressée ce lundi 02 juin.

Cette convocation intervient après l’autorisation par l’Assemblée nationale de l’instruction judiciaire à son encontre en lien avec un dossier de détournement présumé de fonds de la construction d’une prison centrale à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo. (Source Actu 30)

Le Togo plaide pour une Afrique plus forte à Cotonou

Le président de l’Assemblée nationale, Kodjo Adédzé, séjourne actuellement à Cotonou (Bénin) dans le cadre de la 31ᵉ Assemblée régionale Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). Accompagné d’une délégation de parlementaires togolais, il représente son pays à ce grand rendez-vous francophone.

Organisée chaque année, cette assemblée régionale réunit les parlements de plus de 17 pays francophones d’Afrique pour des échanges de haut niveau sur les enjeux politiques, sociaux et économiques qui traversent le continent, mais aussi pour affirmer le rôle de la Francophonie comme espace de solidarité, de dialogue et de coopération. (Source togonews)

Élections 2025 au Burundi : Annonce de la synergie des médias et mise en garde contre tout dérapage

Après avoir informé tous les responsables des médias, ce lundi 2 juin, qu’il y a eu finalement des fonds pour la synergie des médias afin de couvrir le déroulement des législatives et des communales, le jour du scrutin, prévu ce jeudi le 5 juin, la ministre de la Communication, des Technologies de l’Information et des Médias a appelé les journalistes à ne pas être une source de perturbation de ces élections.

Selon la ministre Léocadie Ndacayisaba, il ne faut pas qu’il y ait des journalistes malintentionnés, qui serait tentés à jouer les trouble-fête le jour du scrutin en propageant de fausses nouvelles et en désorientant la population, ce qui peut occasionner des troubles. (Source Iwacu)

Le marché africain des paiements transfrontaliers en route vers les 1000 milliards de dollars

D’ici 2035, la valeur des paiements transfrontaliers en Afrique devrait atteindre 1000 milliards de dollars, soit trois fois plus qu’en 2025, selon un rapport publié le 27 mai 2025 par le cabinet Oui Capital. Cette croissance fulgurante serait alimentée par l’adoption des paiements numériques, la mise en œuvre du système de règlement panafricain (PAPSS), et l’augmentation des flux migratoires intra-africains.

Le rapport, intitulé « Africa’s cross-border payment landscape », anticipe un taux de croissance annuel de 12 % sur la prochaine décennie. L’essor du mobile money joue un rôle central : il représentait déjà 30 % des transferts transfrontaliers en 2024 et permet de réduire drastiquement les frais (entre 1,5 % et 3 %, contre plus de 7 % pour les banques traditionnelles). À cela s’ajoute la montée en puissance des fintechs africaines, qui offrent des solutions aux coûts jusqu’à 90 % inférieurs pour les PME et les travailleurs indépendants. Les technologies blockchain, elles, promettent des règlements quasi gratuits. (Source Africapresse)

CAN Féminine 2025 : Le Cameroun sur le banc, le Maroc ouvre le bal !

La compétition, qui se tiendra au Maroc du 5 au 26 juillet, promet du spectacle, mais aussi… de la frustration pour les fans camerounais. Et pour cause : les Lionnes Indomptables seront les grandes absentes de cette édition.

Le Maroc, pays hôte, lancera les hostilités le 5 juillet face à la Zambie, dans une rencontre très attendue par tout un peuple. Le Nigéria, triple championne en titre et favorite éternelle, entrera en scène le lendemain, 6 juillet, face à la Tunisie. La phase de groupes se déroulera jusqu’au 14 juillet, avec en point d’orgue les dernières confrontations du groupe C : Afrique du Sud – Mali et Ghana – Tanzanie. (Source Cameroun 24)