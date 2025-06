Afrique de l'Ouest: Dakar et Conakry veulent une jonction entre le gaz sénégalais et la bauxite guinéenne

Les autorités guinéennes et sénégalaises réfléchir à la possibilité de faire le lien entre le gaz découvert au Sénégal et la bauxite dont la Guinée est le premier producteur au monde, a déclaré lundi à Conakry, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko.

"La découverte de gaz au Sénégal et les réserves importantes de bauxite en Guinée nous poussent à réfléchir sur une jonction entre ces deux niches de potentialités pour permettre de la valeur ajoutée à chacune de nos ressources", a déclaré le chef du gouvernement sénégalais.

Il s'exprimait lors d'une conférence de presse avec son homologue guinéen Amadou Oury Bah, à l'issue d'une séance de travail entre les deux gouvernements, portant sur la coopération technique et bilatérale entre les deux pays.

Plusieurs ministres des deux gouvernements respectifs ont pris part à cette séance de travail au palais de la Colombe, siège du gouvernement guinéen.

"Si nous réussissons à faire cette jonction entre le gaz sénégalais et la bauxite guinéenne, nous allons gagner 100 fois plus que ce qu'on aurait dû gagner si on continuait à les extraire et à exporter le brut", a fait observer M. Sonko.

Au cours de la séance de travail entre les deux chefs de gouvernement, il a été notamment question d'énergie, d'industrialisation et de pêche.

"Quand nous avons vu le président de la République de Guinée Mamadi Doumbouya, il nous a demandé d'y aller avec beaucoup de discrétion pour prendre le temps de cuisiner ce plat avant de le servir à nos peuples respectifs", a ajouté M. Sonko.

Les deux pays comptent mettre en place un comité technique sur la base des orientations découlant de cette séance de travail intergouvernementale, pour "dresser et accélérer les nouveaux contours d'une nouvelle coopération qui nous permet de monter ensemble".

Ousmane Sonko, accompagné des ministres Abdourahmane Sarr (Économie, Plan et Coopération), Serigne Guèye Diop (Commerce et Industrie), Fatou Diouf (Pêche et Infrastructures maritimes et portuaires) ainsi que d'autres officiels, a bouclé lundi une visite de travail et d'amitié qu'il avait entamée la veille en Guinée.

Après une séance de travail lundi avec son homologue Amadou Oury Bah, il a été reçu en audience par le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée.

A son arrivée dimanche en terre guinéenne, Ousmane Sonko avait rencontré la communauté sénégalaise établie à Conakry.

Le chef du gouvernement a recueilli leurs nombreuses préoccupations et promis d'y apporter des solutions "dans la mesure du possible".