Afrique Australe: Semaine de l'industrialisation de la SADC - Plus de 500 participants attendus

C'est parti. La 8ème édition de la Semaine de l'Industrialisation de la SADC (SADC Industrialisation Week ou SIW) se tiendra à Madagascar du 28 juillet au 1er août 2025.

Le lancement de cet événement économique continental a eu lieu hier, au Novotel lors d'une conférence de presse de présentation donnée par le ministre des Affaires étrangères, Rasata Rafaravavitafika, et le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralambofiringa.

Trois piliers

Qualifiée d'événement phare, la Semaine de l'industrialisation de la SADC réunira plus de 500 participants représentant les 16 États membres de la Communauté de Développement d'Afrique Australe (SADC), des décideurs politiques, des investisseurs de haut niveau, des acteurs du secteur privé et des partenaires au développement. Un bel outil de promotion pour l'industrie locale puisque la SIW est considérée comme la plus grande plateforme publique-privée dédiée à la transformation économique de la région.

Placé sous le thème central « Promouvoir l'industrialisation, la transformation du système agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente », l'événement mettra en lumière trois piliers essentiels pour bâtir une Afrique australe résiliente et compétitive, à savoir l'industrialisation comme moteur de croissance et de création d'emplois durables, la transformation du système agricole pour garantir la sécurité alimentaire et une valeur ajoutée locale et l'accélération de la transition énergétique afin de renforcer la souveraineté énergétique et la durabilité environnementale.

Programme riche

Elle s'inscrit dans la vision de la SADC visant à construire un avenir commun et prospère pour les peuples de la région et traduit la mission que s'est fixée l'organisation : promouvoir la croissance économique et le développement socio-économique durables et équitables pour faire émerger la région sur l'échiquier continental et mondial.

Organisée conjointement par le Secrétariat Général de la SADC, le gouvernement malgache à travers le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Industrialisation et du Commerce, le Syndicat des Industries de Madagascar (SIM) et la SADC Business Council, la SIW 2025 proposera un programme riche : sessions plénières, tables rondes sectorielles animées par des experts internationaux, rencontres B2B et B2G pour stimuler les partenariats stratégiques, et un parc d'exposition ouvert au public, mettant en avant les innovations industrielles, les opportunités d'investissement de la région et où plus de 3000 visiteurs sont attendus.

La SADC Industrialisation Week 2025 sera une vitrine du dynamisme malgache et un catalyseur pour accélérer la transformation socio-économique de l'Afrique australe. Madagascar, en tant que pays hôte, valorisera le savoir-faire de ses industries et démontrera la capacité de la région à relever les défis du développement durable. Les entreprises, institutions financières, investisseurs, représentants du secteur privé, experts sectoriels et tous les partenaires au développement sont cordialement invités à prendre part à cet événement stratégique pour l'avenir de la région.