Afrique: Souveraineté alimentaire - L'IA comme moteur de transformation de la chaîne des valeurs agricoles

L'Afrique subsaharienne est confrontée à des défis structurels pour nourrir une population qui devrait dépasser 2,5 milliards d'habitants d'ici à 2050. Les technologies émergentes apparaissent comme des leviers décisifs pour garantir la sécurité alimentaire. Parmi elles, l'Intelligence artificielle (Ia) se distingue par son potentiel à transformer l'ensemble de la chaîne des valeurs agricoles.

À l'occasion du Salon international de l'agriculture et des ressources animales (Sara) 2025, Orange Côte d'Ivoire a organisé le 25 mai 2025, au Parc des expositions, un atelier stratégique sur le thème : « L'application de l'Ia dans l'atteinte de la souveraineté alimentaire ».

Les propositions et engagements de l'opérateur télécom ont révélé une vision claire : faire du numérique un accélérateur de transformation agricole. Une révolution agricole portée par l'Intelligence artificielle.

Pacôme Boidi, Senior Manager Coordination des activités commerciales à Orange Business & Broadband, a déclaré : « l'Intelligence artificielle (Ia) n'est plus une option, c'est une nécessité. Imaginez un agriculteur recevant, en temps réel, une alerte sur son téléphone pour sauver ses cultures d'une invasion de criquets. Voilà toute la puissance du numérique au service de la terre et de ceux qui la cultivent ».

Les données sont sans équivoque. Selon la Gsma Télecom (2024), le marché africain de l'Ia appliquée à l'agriculture croît de 25 % par an.

Quant à l'Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao), elle a estimé en 2023 que l'intégration de ces technologies pourrait améliorer les rendements agricoles de 30 %, notamment grâce à l'optimisation des intrants agricoles (irrigation et engrais) via des capteurs connectés et l'Ia prédictive.

L'Ia va permettre la détection précoce des maladies des cultures grâce à l'analyse d'images aériennes par drone. Cette application va permettre la réduction des pertes post-récolte à travers la traçabilité numérique basée sur la blockchain.

En Côte d'Ivoire, cette société de téléphonie mobile pilote des projets où des drones intelligents cartographient les plantations de cacao, identifient les zones à risque et envoient des alertes préventives aux agriculteurs, leur permettant d'intervenir rapidement. Elle met à disposition des producteurs agricoles une combinaison unique de connectivité et de services financiers adaptés.

En s'appuyant sur un maillage local, la société de téléphonie mobile construit des partenariats stratégiques avec DigiGreen, start-up ivoirienne incubée par cette entreprise de télécom. Les agriculteurs bénéficient de conseils personnalisés via un chatbot intégré à l'application Orange Money.

En combinant connectivité, innovation locale et inclusion financière, cette entreprise de téléphonie mobile entend jouer un rôle de catalyseur dans l'émergence d'une agriculture africaine plus autonome, résiliente et durable.

L'Ia, loin d'être une utopie technologique, se présente comme un outil concret pour atteindre la souveraineté alimentaire et redonner aux agriculteurs les moyens de nourrir l'Afrique et le monde.