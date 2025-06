Alger — Une convention de partenariat tripartite a été signée, lundi à Alger, entre le groupe Saidal, Madar Holding et le groupe de recherche scientifique en virologie AGERP pour la création d'un centre de recherche en microbiologie et développement de vaccins et d'une usine de production de vaccins à usage humain et vétérinaire.

La cérémonie de signature s'est déroulée au siège du ministère de l'Industrie pharmaceutique, en présence du ministre du secteur, Ouacim Kouidri, de la Présidente-directrice générale par intérim du groupe Saidal, Soraya Sebbah, du Président-directeur général de Madar Holding, Charaf-Eddine Amara, du président du groupe AGERP, Houssam Kerib, ainsi que du président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l'étranger à l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Khouane.

En vertu de cette convention, Madar Holding financera le projet, tandis que Saidal se chargera de l'accompagnement technique des chercheurs, dans le but de produire des vaccins destinés à répondre aux besoins du marché national, de réduire la facture d'importation, voire d'exporter l'excédent vers les marchés extérieurs, notamment africains, selon les explications fournies à cette occasion.

Dans son allocution, M. Kouidri a affirmé que cette convention a pour objectif la création d'un centre scientifique innovant en microbiologie et développement de vaccins, ainsi que de laboratoires de recherche et d'une usine de production de vaccins à usage humain et vétérinaire.

Il s'agit d'un projet "stratégique" qui permettra à l'Algérie de se positionner comme un "leader" dans ce domaine, en s'appuyant sur des compétences nationales reconnues, a-t-il estimé.

Pour sa part, le PDG de Madar Holding a précisé que la participation de sa société à cette démarche visait à contribuer aux efforts nationaux visant à renforcer la souveraineté sanitaire, soulignant l'importance capitale de ce projet au service des priorités économiques, de la santé publique et de la souveraineté nationale.

Il s'est, en outre, félicité de la collaboration fructueuse entre Madar et Saidal, qui a, a-t-il dit, donné lieu à plusieurs initiatives et à la création de laboratoires d'envergure.

De son côté, le président du groupe AGERP a adressé ses remerciements au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour l'intérêt qu'il porte à ce type de projets de nature à consolider la position de l'Algérie dans le domaine de la fabrication d'antiviraux, garantissant ainsi la santé humaine et animale.

Le Pr Yahia Chebloune, expert en biologie et virologie a, quant à lui, mis en exergue l'importance de la création en Algérie de tels laboratoires qui constituent, a-t-il dit, des outils essentiels pour l'identification des virus et la mise à disposition des traitements nécessaires avant le développement de vaccins, citant en exemple l'expérience post-pandémie de Covid-19.

Le consultant scientifique au sein du groupe Saidal, Mourad Belkhelfa, a, quant à lui, estimé que la création d'un centre de recherche scientifique permettra au groupe de fournir les vaccins en temps opportun et de renforcer la sécurité sanitaire des humains et des animaux.