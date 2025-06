Tunisie: Lutte - En marge de l'assemblée générale de la FTL - Dettes intrigantes

L'ancien bureau fédéral a laissé un lourd héritage de dettes dont une partie qui fait polémique.

La dernière assemblée générale de la FTlutte n'a pas laissé indifférents les clubs et les férus de cette discipline. Le rapport financier, et ce qu'il a contenu, a fait couler beaucoup d'encre et soulevé beaucoup de questions. L'ancien bureau fédéral, dissout en septembre dernier, a laissé un lourd héritage de dettes pour l'actuel bureau provisoire. Avec un niveau de 2.843 mille dinars englobant l'exercice allant du 1er janvier 2024 jusqu'au 25 mai 2025, le budget de la fédération contient un niveau de dettes élevé vis-à-vis des fournisseurs de matériel, des hébergeurs, des salles sportives et aussi de personnes physiques, estimé à 600.000 dinars.

Il n y a pas que ces dettes, il y a aussi d'autres envers des fédérations sportives étrangères au titre des stages et des tournois officiels et non officiels, ainsi que l'affiliation à l'Union internationale de lutte. C'est cette rubrique qui a suscité beaucoup d'interrogations de la part des clubs et des intéressés par la lutte tunisienne.

Mohamed Nabil Benkraiem, ancien lutteur et sélectionneur, nous a contactés pour déplorer «ce montant élevé de dettes envers les fédérations étrangères, c'est quelque chose d'aberrant tout simplement. Comment a-t-on fait pour se déplacer à l'étranger en vue d'une compétition ou d'un stage sans garantir le paiement en devises des charges ? Comment a-t-on laissé pendant longtemps l'ancien bureau fédéral accumuler des dettes pareilles et là je parle du ministère des Sports qui a le pouvoir de contrôle sur les procédures accomplies avant de se déplacer à l'étranger ? Comment pouvait-on effectuer des stages à l'étranger sans payer ? Le montant des dettes laissé par l'ancien bureau fédéral est colossal et exige des éclaircissements. Il y a également un autre point à soulever. Le nombre de clubs créés par l'ancien bureau fédéral et son président est exagéré.

On a 40 clubs dont une grande partie ne participent que rarement et avec quelques lutteurs dans les compétitions. Leur rôle était d'approuver ce que voulait l'ex-bureau fédéral ».

Le rapport financier indique un montant de 360.000 dinars de dettes en devises vis-à-vis de maintes fédérations étrangères (Egypte, Jordanie, Croatie, France, Turquie...) après avoir payé une partie de ces dettes.

Le montant qui reste est assez considérable.