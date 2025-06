Tunisie: Programme économique et social de l'Etat - Orienter le pays vers un chemin de croissance durable et inclusive

Le gouvernement a dévoilé récemment les grandes lignes de son programme économique et social pour l'étape à venir. Ce programme structurant s'annonce comme une feuille de route et un plan d'action pour la poursuite de la dynamique de développement économique, de renforcement de l'Etat social, la dynamisation de l'investissement et de la création d'emplois, la mise en œuvre de réformes structurelles.

Marqué par un engagement ferme, le gouvernement, via son programme économique et social, entend moderniser l'administration, renforcer le rôle des établissements et entreprises publics comme leviers de la souveraineté nationale et de la croissance économique.

La Tunisie est aujourd'hui à l'épreuve d'un monde instable et d'une multitude de défis internes, ce qui offre une opportunité de la repositionner à travers des réformes économiques, structurelles et sectorielles. Elle est confrontée à un environnement international en mutation, marqué par la fragmentation de l'ordre économique mondial, des tensions géopolitiques persistantes, des conflits prolongés, le recul du multilatéralisme et l'intensification des guerres commerciales. Ces facteurs perturbent les chaînes d'approvisionnement, accentuent la volatilité des marchés de l'énergie, notamment du pétrole, et compliquent les perspectives de croissance. À ces contraintes externes s'ajoutent des fragilités internes et des séquelles du marasme économique qui a duré plus d'une décennie.

Transformer les vulnérabilités en leviers d'opportunité

Toutefois, l'instabilité mondiale peut aussi constituer une fenêtre d'opportunités : elle appelle à repenser les modèles économiques existants et à engager des réformes structurelles audacieuses, afin d'accroître la résilience et de repositionner l'économie nationale dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. La transition vers un modèle de croissance plus inclusif, durable et productif constitue désormais une urgence stratégique. Seule une vision cohérente, fondée sur des réformes ambitieuses, une ouverture maîtrisée et la mobilisation du capital humain, permettra à la Tunisie de transformer ses vulnérabilités en leviers d'opportunités dans un monde en recomposition rapide.

En effet, un nouveau programme économique s'avère indispensable pour orienter la Tunisie vers un chemin de croissance durable et inclusive. Et c'est dans ce contexte que s'inscrivent les principaux axes du programme économique et social de l'Etat, récemment divulgués. Ce programme englobe tous les secteurs : santé, finance, éducation, science, industrie, énergie, jeunesse et sport, culture, outre l'administration et les différents services publics.

Ces axes s'appuient principalement sur l'emploi, l'amélioration du niveau de vie, le renforcement du système de la protection sociale et la valorisation du capital humain, notamment, à travers le développement des politiques sociales pour atteindre l'équité sociale, et en adoptant plusieurs mesures pour préserver le pouvoir d'achat des catégories à faibles et moyens revenus.

Il s'agit également de mieux renforcer l'encadrement social des catégories précaires, ainsi que l'accompagnement pour la création de projets.

Les décisions annoncées dans ce programme économique et social visent également l'accélération de l'exécution des procédures en rapport avec l'amélioration des revenus et des conditions d'un travail décent, le renforcement des mécanismes d'intégration économique et sociale, la rupture avec les phénomènes du travail précaire, en plus de la facilitation de l'accès à un logement, l'amélioration des services publics et le développement du système de la sécurité et de la couverture sociale.

Le programme est basé sur le concept de réforme et de développement du système éducatif, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle afin de répondre aux demandes croissantes du marché de travail. Il s'agit, également, de renforcer les activités culturelles et sportives et de booster l'investissement dans le cadre d'une approche globale basée sur la libéralisation de l'initiative privée et l'amélioration du climat d'affaires.

Cette approche repose également sur l'impulsion de l'investissement dans le cadre d'une démarche globale basée sur la libéralisation de l'initiative privée, le développement de la culture de l'entrepreneuriat, l'amélioration du climat des affaires, la valorisation de la réserve foncière, la réalisation des projets publics, outre la modernisation de l'infrastructure de transport. À ceux-ci s'ajoutent la mise à niveau des ports et des aéroports, le renforcement des réseaux de transport ferroviaire, le développement du réseau routier, l'évolution du commerce et le développement territorial.

Il s'agit également de maîtriser la gestion des importations, tout en soutenant les exportations, de simplifier et d'accélérer les opérations douanières et d'appliquer les lois de défense commerciale. Le programme de l'Etat comprend également l'accélération de la transition énergétique et le développement du taux de production d'électricité à partir des énergies renouvelables pour répondre aux défis climatiques et énergétiques croissants, ainsi que la protection du littoral et le renforcement de l'économie circulaire.

Promouvoir le développement régional

Le nouveau programme économique et social de l'Etat s'appuie sur une approche de développement régional fondée sur des principes constitutionnels pour impulser le processus de développement dans les régions qui contribuera à identifier leurs priorités selon une nouvelle méthodologie participative émanant des propositions des programmes et des projets au niveau des conseils local, régional, des districts, et enfin au niveau national, sur la base duquel sera élaboré le plan de développement pour la période 2026-2030.

Transition numérique de l'administration

Le même programme inclue la transition numérique de l'administration tout en accélérant l'interconnexion, qui sera un levier axial pour le programme économique et social de l'Etat en tant qu'outil de modernisation de l'administration, consacrant la transparence, facilitant les transactions, ouvrant des horizons plus larges pour soutenir l'économie numérique, stimuler les initiatives des jeunes tout en développant des services administratifs à distance. Il s'agit également de faire progresser l'économie numérique, protéger le cyberespace national.

L'objectif fixé étant aussi de concilier croissance économique et justice sociale tout en affirmant la souveraineté nationale, l'indépendance décisionnelle et l'autonomie stratégique du pays.

L'ensemble du programme sera suivi grâce à des indicateurs de performance et des outils technologiques avancés, garantissant une mise en œuvre efficace dans les délais impartis.

Des réformes législatives sont prévues pour concrétiser l'approche économique et sociale et garantir l'adéquation du cadre légal avec les défis de la prochaine étape.