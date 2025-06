Tunisie: Présentation du livre 'l'Économie Tunisienne 2025' - Un forum d'idées pour penser une nouvelle prospérité

L'ouvrage "l'Économie tunisienne" s'impose désormais comme une référence incontournable, dont chaque nouvelle édition est attendue avec intérêt par les observateurs de la vie économique. Après deux premières parutions en 2023 et 2024, qui ont réussi à rassembler la fine fleur des économistes tunisiens, le think tank à l'origine du projet vient de dévoiler au grand public l'édition 2025, articulée autour d'une thématique centrale : Quels chemins vers une nouvelle prospérité ?

La présentation de l'ouvrage aux médias s'est tenue récemment dans les locaux d'Expertise France, en présence de journalistes et d'économistes. Cette rencontre-débat, inscrite dans le cadre des Petits déjeuners de l'économie -- une initiative portée par le projet Savoir Eco, financé par l'Union européenne et mise en oeuvre par Expertise France en collaboration avec le Programme d'appui aux médias en Tunisie (Pamt2), a également permis d'échanger sur les enjeux du chômage et de l'employabilité en Tunisie. L'ouvrage se compose de 31 contributions, de plus en plus enrichies notamment grâce à l'apport d'auteurs maghrébins spécialistes des économies de la région.

Selon Maher Gassab, professeur en sciences économiques et coordinateur de l'ouvrage, un rapport spécifique sera consacré l'année prochaine à la situation des économies maghrébines. Suivant la même structure que les éditions précédentes, le livre est divisé en plusieurs parties : une analyse de la conjoncture, une section thématique et sectorielle, et une autre dédiée aux perspectives économiques et conceptuelles. Concernant la conjoncture, le Pr Gassab a déclaré à La Presse que le diagnostic reste inchangé : une économie fragile qui peine à rebondir après la crise du Covid-19. Toutefois, l'année 2025, qui coïncide avec la préparation du plan quinquennal, pourrait représenter une opportunité porteuse d'espoir. Cette phase de planification pourrait, selon lui, permettre de tracer une vision à moyen terme pour les politiques publiques. " C'est une chance qu'il faut exploiter", affirme-t-il.

Des voies possibles de prospérité

Le professeur a ajouté que l'ouvrage montre également que le modèle économique actuel est en panne et constitue la principale cause de fragilité de notre économie aujourd'hui. "Peut-être qu'il faut concevoir de nouveaux modèles", a-t-il fait remarquer.

Deux pistes sont proposées : un premier modèle, à la fois socialement inclusif et fondé sur le marché, présenté par le Pr Sami Aouadi, et un second, centré sur l'économie sociale et solidaire, défendu par le Pr Ben Aïssa, qui le considère comme un véritable modèle de développement. Des voies possibles de prospérité, selon Pr Gassab.

Cette prospérité pourrait aussi être portée par des transformations majeures, en particulier les grandes transitions écologiques, énergétique et numérique trois thématiques mises en avant dans l'ouvrage. Celui-ci accorde également une large place à la transition écologique, avec des chapitres consacrés aux écotaxes, à la justice climatique, etc., autant de défis cruciaux pour les pays en développement comme la Tunisie. Dans ce contexte, les auteurs Adel Ben Youssef et Mounir Dahmani mettent en avant le secteur touristique tunisien comme un modèle de durabilité.

La dernière partie, consacrée aux perspectives, propose des contributions variées portant sur des sujets tels que les fondements de l'indépendance de la Banque centrale (par Mounir Smida), la réforme de l'éducation, ou encore la réduction des inégalités régionales à travers une politique davantage horizontale que verticale (Riadh Zghal), sans oublier les apports des sciences régionales (Salma Hichri). Selon Professeur Gassab, il s'agit, en somme, d'un ouvrage qui contribue à montrer la voie vers une nouvelle prospérité pour l'avenir de la Tunisie.