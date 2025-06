Tunisie: Philip Morris soutient la Douane tunisienne dans la lutte contre les trafics illicites

À l'occasion du séminaire opérationnel en matière de lutte contre le trafic illicite, organisé ce lundi 2 juin 2025 à l'École nationale des Douanes, M. Borhan Rachdi, Directeur général de Philip Morris Tunisia-Libya, a réaffirmé l'engagement de l'entreprise dans la lutte contre le commerce illicite, en particulier celui des produits du tabac.

"Il y a quelques semaines, nous avons signé un partenariat stratégique avec l'École nationale des Douanes afin de renforcer la formation des futurs douaniers, mais aussi celle des cadres en poste", a-t-il indiqué, tout en assurant que ce partenariat vise à soutenir les autorités tunisiennes dans leur montée en compétences face à un phénomène aux multiples enjeux : fiscaux, sanitaires et sécuritaires.

En effet, en Tunisie, le commerce illicite de tabac représente une perte importante de recettes fiscales. Même si la part du marché illicite est passée de 32,6 % à 25,6 %, selon les dernières données, M. Rachdi rappelle que ce progrès reste fragile, tout en soulignant aussi que le trafic ne se limite pas au tabac, mais touche d'autres secteurs sensibles.

" La lutte contre l'illicite ne peut pas reposer uniquement sur la Douane. C'est une responsabilité partagée entre l'État, les industriels, les médias et la société civile", a insisté M. Rachdi. Il en outre appelé à une coopération renforcée entre acteurs publics et privés pour contrer les réseaux de contrebande et protéger les citoyens contre des produits souvent dangereux et non conformes.

Dans le même sillage, le responsable a assuré que Philip Morris International s'engage activement dans cette dynamique en partageant son expertise technique, en soutenant la formation continue, et en promouvant un environnement réglementaire équilibré.

"Nous croyons fermement que c'est en travaillant main dans la main que nous pourrons éradiquer durablement le commerce illicite et bâtir un environnement plus sûr, plus transparent et plus prospère », a-t-il conclu, avant de saluer les efforts exemplaires de l'École nationale des Douanes dans la préparation des futures générations d'agents publics.