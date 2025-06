Tunisie: La santé en avant

Beaucoup parmi les Tunisiens autoproclamés analystes et observateurs de la politique, plus particulièrement depuis l'avènement de la révolution de la liberté et de la dignité et aussi depuis le processus du 25 juillet 2021, ont pris l'habitude de commenter uniquement les décisions politiques. En oubliant d'accorder l'importance qu'il faut aux mesures à caractère social. Au point que plusieurs mesures sociales comme, à titre d'exemple, la transformation d'un hôpital régional en hôpital universitaire, passent inaperçues ou parfois normales et certains prétendent même que ces mesures étaient programmées bien avant la révolution.

Malheureusement, ce discours nihiliste trouve une oreille attentive auprès de Tunisiens mal informés ou plutôt non informés des réalités, y compris dans les sphères des partis ou des «Harakats» qui se disent proches de la présidence de la République et être au parfum des décisions présidentielles avant qu'elles ne soient révélées à l'opinion publique.

Et quand on s'informe auprès de l'agence TAP des nouveaux équipements mis à la disposition des hôpitaux de Redeyef, d'Om Laârayès ou de Belkhir, on a le sentiment, d'après les termes utilisés par le rédacteur de l'information ou aussi au vu de la formule du ministre en question, qu'il s'agit d'une décision ordinaire, voire insignifiante.

Au moment où plusieurs gouvernements aux époques Bourguiba, Ben Ali, la Troïka I et II et Attawafok ont lamentablement échoué à motiver des médecins spécialisés à s'installer dans les régions de l'intérieur du pays en contrepartie d'incitations financières plus que performantes, des médecins qui ont refusé de monnayer leur talent à l'étranger acceptent de soigner, sur place, les patients de Gafsa et de Sidi Bouzid. Tout simplement parce qu'ils sont convaincus que leur pays a besoin d'eux et que rien ne vaut le rire ou le sourire d'un enfant ou d'une grand-mère soulagés de leurs maux dans un hôpital ou un dispensaire niché dans une région des plus reculées (géographiquement) du pays.

Le président de la République ne se lassera jamais de le dire et de le redire : la marche sur la voie de la réforme sanitaire se poursuit en dépit de tous les obstacles et entraves dressés par les forces du mal qui tirent vers l'arrière.