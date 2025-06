Tunisie: Sport féminin - Ce n'est pas la cinquième roue de la charrette !

Performances, potentiel et intérêt, le sport féminin tunisien a besoin de plus de moyens et d'organisation. Il le mérite.

Pour que les choses soient claires, le sport féminin, en dépit des efforts que l'on veut consentir pour non pas le relancer (avec ce qu'on lui accorde, on ne saurait parler de relance), n'arrive pas à joindre les deux bouts.

A tous les points de vue, ceux qui dirigent au sein des fédérations nationales sportives ou des clubs pensent-ils que des dames sont incapables de diriger une ligue, une fédération ou un club?

La Ligue nationale féminine de handball a démissionné en bloc. On a convoqué ses membres pour les entendre. Ils ne sont pas venus. On les a remplacés. Très bien. Mais il y a bien des responsables au sein du département de tutelle qui auraient dû les convoquer pour les entendre. Il y a toujours une raison pour provoquer une démission en bloc. Il faudrait la connaître pour corriger s'il y a lieu et avancer.

Il ne s'agit pas d'une question de misogynie. Loin de là, mais la raison ne saurait expliquer ce genre de choix et de comportement.

De toute façon, les équipes féminines souffrent de bien des insuffisances. On est plein d'enthousiasme le jour du lancement de ces sections, mais lorsque la réussite est au bout du chemin, quand il faudrait plus de moyens financiers pour suivre le cours des événements, cela commence à grincer. Il y a des équipes qui l'ont compris. D'autres pas et on rogne, faute de moyens, sur les dépenses souvent incontournables. Il n'y a plus que des miettes qui ne suffisent plus à suivre le rythme. Les résultats forcément s'en ressentent.

Le cas des féminines de l'AS El Haouaria

Les informations qui circulent à propos de l'équipe féminine de l'AS El Haouaria (volley ball) font état du mécontentement qui règne après l'échec essuyé en fin de parcours... à cause du manque de moyens. Cela pourrait s'expliquer. On appelle à créer une association sportive féminine de volley capable de mobiliser des moyens et d'aider les volleyeuses de cette région à monter en élite. Presque toutes nos équipes sont dans le même cas. Mais ceux et celles qui ont vu leurs efforts ultimes s'effondrer en raison de cette absence de ressources ressentent autrement cette détresse.

On pense donc relancer la section féminine, dans le cadre d'une association pour bénéficier de plus d'aisance dans l'utilisation des ressources. L'Ariana en handball a, à une certaine époque, choisi cette option et elle avait réussi.

Sans entrer dans les contingences qui pourraient engager des polémiques inutiles, ce choix ne devrait pas être assimilé à une rébellion de la part des responsables et des joueuses de cette équipe, bien au contraire. Il y a des limites à tout et malgré toute la bonne volonté déployée, on n'a pu s'en sortir financièrement. C'est ce qui semble avoir déclenché cette réaction.

S'il y a des dirigeants et dirigeantes volontaires, (la région n'en manque pas), des ressources propres suffisantes, c'est un début de solution pour permettre aux deux parties de travailler dans des conditions optimales. Dans le cas contraire, il ne faudrait pas précipiter la rupture. A notre sens, c'est tout le sport féminin qui demande une vision plus claire.

Nous avons toujours pensé que le sport féminin n'est nullement un appendice du sport national. C'est assurément un bastion qui a son mot à dire et la meilleure des preuves, ce sont les résultats que les sections dames ramènent. C'est un secteur où les marges de progression sont énormes. Nos filles, dans presque toutes les disciplines de sports individuels, enregistrent des performances louables, en dépit du peu de moyens dont elles disposent.

Ces moyens, il faudrait les leur fournir conformément aux besoins, pour qu'elles continuent de rayonner là où elles passent.