Maroc: Driss Lachguar - Les Marocains du monde doivent être considérés comme une force stratégique nationale, une richesse intellectuelle, économique et politique

Dans la salle Even Palace, située au coeur du quartier populaire de Molenbeek, où réside une importante communauté marocaine, et en présence d'un grand nombre de membres de la diaspora marocaine en Belgique ainsi que de plusieurs responsables politiques du Parti socialiste belge, le Premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires Driss Lachguar, aux côtés du ministre -président de la région de Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort, a inauguré la Conférence la Fédération des compétences marocaines à Bruxelles. L'événement a été organisé par la Fédération des compétences marocaines résidant à l'étranger (FCMRE), jeudi 29 mai 2025 à Bruxelles.

La rencontre a rassemblé des compétences marocaines venues de plusieurs pays européens, notamment de France, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, du Portugal, des Pays-Bas, de Suède, du Maroc et des pays du Benelux, comme l'a souligné le Dr. Redouane El Kadiri, président de la FCMRE.

L'USFP était représentée par une délégation officielle présidée par Driss Lachguar, accompagné de Aïcha El Gourgi (députée), El Hassan Lachguar (député et membre du Bureau politique), et Fatiha Seddas (membre du Bureau politique).

Etaient également présents plusieurs responsables politiques belges du Parti socialiste, ainsi que des élus belgo-marocains occupant différentes fonctions au sein des conseils municipaux et régionaux.

Dans son discours en l'occasion, Driss Lachguar a souligné la forte symbolique de cette rencontre, placée sous le thème « La place des Marocains du monde dans le champ politique européen. Le modèle belge comme référence ». Il a affirmé que les Marocains du monde représentent une force intellectuelle, politique et sociale contribuant au rayonnement du Maroc et à la défense de ses intérêts, en reliant son présent à son avenir dans l'espace euro-méditerranéen.

Il a réaffirmé l'attachement constant de l'USFP aux valeurs de justice sociale, d'intégration, d'égalité et de liberté, et son engagement à placer les questions migratoires au coeur de son programme politique. Le lien avec la communauté marocaine à l'étranger n'est donc pas conjoncturel, mais structurel et naturel dans le cadre de son projet démocratique national.

Le Premier secrétaire a insisté sur le fait que les Marocains du monde doivent être considérés comme une force stratégique nationale, une richesse intellectuelle, économique et politique.

Il a salué l'expérience belge en matière d'intégration politique des Marocains, en appelant à sa documentation, son étude et sa généralisation dans d'autres pays européens. Il a souligné l'urgence de renforcer les liens avec les nouvelles générations de Marocains à l'étranger, qui portent l'héritage de l'identité marocaine dans des contextes mondiaux variés.

Driss Lachguar a également exprimé son soutien aux Marocains de Belgique pour leur attachement à la Cause nationale, et a noté le développement progressif de la position belge sur la question du Sahara, en insistant sur la nécessité pour le Parti socialiste belge d'adopter une position plus claire et avancée en faveur de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud.

Pour sa part, Hicham Chakir, délégué permanent de la Fédération des compétences marocaines à l'étranger, a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. Il a salué les politiques marocaines qui placent l'humain au coeur du développement, tout en soulignant le rôle central que peut jouer l'université dans l'élaboration d'un dialogue pour mettre les compétences au service du projet de développement national.

Dr. Redouane El Kadiri, président de la FCMRE, a, quant à lui, salué la réussite de cette rencontre significative entre des compétences marocaines et un acteur politique majeur, en l'occurrence l'USFP et son Premier secrétaire. Il a indiqué que cet événement représente une opportunité idéale pour l'échange d'idées et de réflexions entre les compétences marocaines à l'étranger et les responsables politiques, dans le cadre d'une mobilisation collective pour les intérêts de la diaspora et le développement du Maroc.

Il a également affirmé que la présence politique et parlementaire des Marocains dans l'espace européen -- notamment l'expérience belge -- constitue un modèle de référence. Leur participation croissante aux parlements nationaux et européens démontre leur volonté d'être des acteurs à part entière de la prise de décision politique dans leurs pays d'accueil.

Cette influence dépasse le cadre électoral pour inclure des contributions concrètes à la consolidation des relations maroco-européennes, notamment par leur engagement politique et diplomatique.

La Belgique offre un exemple tangible : les Marocains y sont représentés au Parlement fédéral et dans les parlements régionaux. Cinq députés d'origine marocaine y siègent actuellement, traduisant une intégration politique avancée.

Les statistiques confirment cette tendance : plus de 300.000 Marocains vivent en Belgique (soit environ 2,8% de la population totale), et lors des dernières élections fédérales, plus de 45% des électeurs d'origine marocaine ont voté (source : site de la Commission électorale fédérale belge).

« Au nom de la FCMRE, nous affirmons que l'expérience belge constitue un modèle réussi d'intégration politique des Marocains du monde. A ce titre, nous recommandons, d'une part, de renforcer la participation politique des Marocains du monde à tous les niveaux dans les sociétés européennes, et d'autre part, de soutenir leur influence politique dans le but de consolider les relations entre le Maroc et l'Europe dans divers domaines », a-t-il indiqué.

De son côté, Rudi Vervoort, ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, a salué le modèle belge de représentation politique basé sur un système proportionnel, qui permet une meilleure inclusion des populations d'origine étrangère, contrairement au système majoritaire français.

Il a rappelé que le Parti socialiste a mené un long combat pour permettre aux Marocains de participer à la vie politique belge, en s'opposant au racisme et à l'exclusion. Il a souligné que c'est ce même parti qui a permis la nomination de Fadila Laanan au poste de ministre de la Culture, un tournant historique en Belgique.

M. Vervoort a conclu son intervention en insistant sur le fait que ces acquis restent fragiles et qu'il est essentiel de continuer à lutter pour les préserver, notamment dans le contexte actuel en Europe et dans le monde. Il a également salué les efforts de développement dans les provinces du Sud du Maroc, en utilisant le terme "Sahara marocain", ce qui a suscité une ovation du public.

Dr. Toufik Benaddi, délégué permanent de la Fédération à Bruxelles a, quant à lui, rappelé que l'objectif principal de la FCMRE est de créer un cadre de communication entre les différentes compétences marocaines à travers le monde, et de leur permettre de contribuer au développement du Maroc selon leurs domaines d'expertise.

Il a appelé à une meilleure représentation politique des Marocains du monde dans les institutions et affirmé que le succès politique et professionnel des Marocains de Belgique est le fruit de décennies de lutte et d'intégration, bien que de nombreux défis persistent, notamment en matière d'accès à l'emploi, au logement, à la formation, ainsi que face aux stéréotypes véhiculés par certains médias.

Hommage

En marge de la Conférence de la FCMRE, une cérémonie a été organisée en l'honneur de militants du parti, de compétences marocaines à l'étranger et de responsables politiques belges.

Cette cérémonie a été marquée par un hommage rendu à plusieurs personnalités politiques de premier plan, notamment le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, Fatiha Sedass, Aïcha El Gourgi et El Hassan Lachguar.

Du côté belge, ont été honorés : Rudi Vervoort, Paul Magnette, président du Parti socialiste belge, Ahmed Laaouj, député fédéral, ainsi que d'autres personnalités politiques, tels Redouane Chahid, Jamal Ikazban et Ahmed Gjanaj, Premier Échevin de la ville de Bruxelles.

Plusieurs compétences marocaines résidant à l'étranger ont également été mises à l'honneur, telles que Dr. Taoufik Benaddi, chirurgien, Dr. Redouane El Kadiri, chercheur en sciences politiques et président de la FCMRE, Hicham Chekir, délégué permanent de la FCMRE, Dr. Farid Hosni et Abdelrahim Belmahdi.

Dans un geste hautement symbolique, un hommage a été rendu à Rabiaa Ahani, l'une des premières Marocaines installées en Belgique, qui y a vécu pendant 63 ans. Elle incarne un exemple de transmission des valeurs, de préservation de l'identité marocaine, de construction familiale et de réussite dans la société d'accueil.