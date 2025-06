Ethiopie: La Fondation Gates s'engage à investir 200 milliards de dollars pour promouvoir la santé mondiale

Addis-Abeba — La Fondation Gates investira 200 milliards de dollars américains au cours des 20 prochaines années pour promouvoir la santé et le bien-être dans le monde, a déclaré aujourd'hui Bill Gates, cofondateur de Microsoft.

Bill Gates a annoncé cette nouvelle initiative aujourd'hui lors d'un événement organisé au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba pour célébrer les 25 ans de services de la Fondation Gates sur le continent.

Au cours des deux dernières décennies, la Fondation Gates a collaboré avec des partenaires africains pour sauver des vies, développer des vaccins et renforcer les systèmes.

Elle a contribué à catalyser plus de 100 innovations et à sauver plus de 80 millions de vies grâce à Gavi et au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Dans un discours prononcé aujourd'hui au Nelson Mandela Hall de l'Union africaine, Bill Gates, président de la Fondation Gates, a exhorté les dirigeants africains à saisir l'occasion pour accélérer les progrès en matière de santé et de développement grâce à l'innovation et aux partenariats, malgré les difficultés actuelles.

Il a annoncé que la majeure partie de ses 200 milliards de dollars US investis au cours des 20 prochaines années serait destinée à l'Afrique, en privilégiant les partenariats avec les gouvernements qui accordent la priorité à la santé et au bien-être de leurs populations.

Ce philanthrope vise à prévenir les décès et à réduire la pauvreté, en ciblant les pays à revenu faible et intermédiaire, dont l'Éthiopie.

Bill Gates a reçu la plus haute distinction éthiopienne pour son impact philanthropique dans le pays au cours des 25 dernières années.

Malgré ses inquiétudes, Bill Gates reste optimiste quant aux innovations et aux partenariats qui peuvent améliorer la vie de tous et permettre une vie saine.

Selon lui, l'Afrique doit parvenir à l'indépendance de ses systèmes de santé d'ici à 2045.

Gates a souligné l'importance de fournir aux agriculteurs des données précises, notamment sur la météo, les prix et les engrais spécifiques aux sols, ainsi que des outils.

« La Fondation travaille dans de nombreux domaines importants que je ne pourrai pas tous aborder », a déclaré M. Gates, ajoutant que « l'un d'entre eux est-ce que nous appelons l'infrastructure publique numérique.

Il s'agit de doter chaque gouvernement d'un système d'identité performant, permettant d'effectuer des transactions et d'économiser très facilement depuis son téléphone portable. »

Pour lui, l'intelligence artificielle a le potentiel d'aider les agriculteurs en offrant des conseils améliorés, en transformant les services de santé et en permettant la détection précoce des grossesses.

Gates, qui se décrit comme un technologue au travail, a souligné que l'intelligence artificielle représente une opportunité incroyable.

« Cela comporte des défis, mais en progressant, nous ferons une énorme différence dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'agriculture ; et je vois maintenant les jeunes Africains s'y rallier et réfléchir à son application aux problèmes qu'ils souhaitent résoudre.»

Il a toutefois souligné la nécessité d'un accès équitable et de l'implication des communautés locales dans la création de solutions. L'IA doit bénéficier à ceux qu'elle sert et être responsable.

Pour sa part, la fondatrice du Graça Machel Trust, Mme Machel, a salué l'action collective de Bill Gates, son courage et sa compassion face aux défis de l'Afrique, témoignant ainsi de son engagement envers le progrès du continent et de sa compréhension de ses problèmes et de son innovation.

« Il est profondément symbolique que Gates choisisse de s'exprimer depuis le siège de l'Union africaine, ce qui témoigne de son engagement à prendre l'Afrique à coeur et à placer nos enjeux au coeur de son travail, plus que jamais. »

Les Africains sont appelés à réveiller leur esprit durable de résilience, à s'élever, à reconstruire et à réimaginer notre avenir et à agir avec le courage, la clarté et l'action collective qui nous définissent, mais nous ont même rappelé que le leadership est défini par le service, en reconnaissant la dignité des autres, en élevant leurs voix et en travaillant vers un avenir ancré dans la justice et la compassion, a précisé Machel.