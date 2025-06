Algérie: APN - Examen des amendements proposés aux deux projets des deux lois relatives aux activités minières et à la retraite

Alger — Le bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN) a examiné, lundi, les amendements proposés au projet de loi régissant les activités minières et le projet de loi relatif aux mines, a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Lors de cette réunion, le bureau a procédé à l'examen des amendements proposés au projet de loi régissant les activités minières, ainsi que ceux afférents au projet de loi complétant la loi n 83-12 du 21 Ramadan 1403 correspondant au 2 juillet 1983 relative à la retraite. Les amendements remplissant les conditions légales ont été transmis aux commissions compétentes, précise le communiqué.

Le bureau a également examiné les questions orales et écrites qui lui ont été soumises, et transmis au Gouvernement celles répondant aux exigences réglementaires.

Dans une allocution prononcée à l'entame de la réunion, le président de l'APN, M. Brahim Boughali, a salué les décisions et les nouveaux acquis réalisés dans le cadre du renforcement du caractère social de l'Etat.

M. Boughali a souligné, dans ce sens, que les Algériens accueilleront cette année la fête de l'Aïd-el-Adha "en constatant, sous la conduite du président de la République et conformément à ses orientations et instructions, de nouveaux acquis consolidant le caractère social de l'Etat, et ce, à travers les lois récemment adoptées, qui témoignent de la volonté de l'Etat de poursuivre cette dynamique, étant convaincu de la nécessité de prendre en charge les besoins du citoyen et de lui garantir une vie digne".

Dans ce contexte, le président de l'APN a salué la décision du président de la République d'importer des têtes de moutons destinées aux personnes à revenu modeste, initiative qui a contribué favorablement à la baisse des prix des sacrifices malgré une demande forte et croissante, en raison de l'attachement de la société algérienne au rituel de l'Aïd, accompli pour se rapprocher d'Allah Le Tout-Puissant".

Il s'est également félicité des conclusions du Conseil des ministres, tenu dimanche, qui a été couronné par la révision des statuts particuliers et des régimes indemnitaires des intendants des secteurs de l'Éducation nationale, de la Santé et de l'Enseignement supérieur.

Dans le même esprit, M. Boughali a salué les instructions données par le président de la République en vue d'enrichir davantage les textes et les mécanismes relatifs à la présentation des deux nouvelles instances chargées de la régulation et de la gestion des opérations d'importation et d'exportation, l'acquisition de tablettes numériques et de leurs accessoires au profit des écoles primaires, et du projet du Plan national Autisme.