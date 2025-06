Algérie: Aïd El-Adha - Les consignes de la Protection civile pour prévenir les accidents

Alger — La Protection civile a émis, lundi dans un communiqué, à la vielle de la célébration de l'Aïd Al-Adha, une série de consignes afin de prévenir les risques d'accidents dus à la mauvaise utilisation des couteaux, hachoirs et appareils de cuisson, à l'origine de nombreuses victimes, en particulier des enfants.

A cet égard, la Protection civile recommande aux citoyens de "respecter les consignes, afin de prévenir les divers accidents tels que les incendies et les blessures graves dus à la mauvaise utilisation des couteaux, hachoirs et appareils de cuisson, notamment « la Tabouna » (réchaud à gaz) qui est à l'origine, chaque année, de nombreuses victimes, en particulier des enfants".

La même source rappelle, dans ses recommandations, de "ne jamais mettre les couteaux et les haches à la portée des enfants, entreposer bien les chalumeaux, la tabouna, les allumettes et les briquets, les garder hors de la portée des enfants et vérifier la conformité du tuyau et du détendeur de gaz utilisés pour relier la bouteille de gaz butane et la Tabouna".

La Protection civile recommande également de "ne jamais laisser le chalumeau et la Tabouna allumés sans surveillance et doivent être placés hors de portée des enfants", ajoutant qu'il "faut empêcher les enfants de s'approcher du feu et de jouer avec les allumettes dont l'emplacement doit être loin des tentures et meubles afin d'éviter l'éclosion d'incendie".

"Il faut mettre les déchets dans des sacs fermés et les placer dans les bacs à ordures pour éviter de l'engorgement des avaloires et ne jamais préparer un barbecue à l'intérieur ou à proximité des forêts, sachant qu'une vague de chaleur est annoncée durant les prochains jours", indique le communiqué.

La même source a mis l'accent sur "le rôle crucial des parents envers leurs enfants en matière de sensibilisation", recommandant de "surveiller leurs déplacements pour éviter le drame des noyades qui relève de la responsabilité des parents".

Pour les usagers de la route, il est recommandé de "respecter le code de la route, éviter l'excès de vitesse, respecter la distance de sécurité et observer des pauses en cas de fatigue ou de somnolence", soulignant pour les motocycles "la nécessité du port du casque".

La Protection civile rappelle, dans le même cadre, la mise à la disposition des citoyens du numéro vert 1021 et du numéro d'urgence 14, afin de signaler tout incident en les invitant à préciser l'adresse exacte et la nature de l'incident.