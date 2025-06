Algérie: L'agence nationale de sécurité sanitaire organise une journée scientifique sur l'environnement mardi à Alger

Alger — L'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS), organise, mardi à Alger, une journée scientifique sur l'environnement, sous le thème "la société civile, acteur principal dans la protection de l'environnement, explorer les liens entre l'environnement et le bien-être", indique, lundi un communiqué de l'ANSS.

Organisée en collaboration avec le ministère de l'Environnement et de la Qualité de la vie et l'Observatoire national de la société civile, à l'Ecole nationale supérieure des sciences de la mer et de l'Aménagement du littoral (ENSSMAL, Dely Ibrahim), cette journée scientifique "tient compte du changement climatique, des défis environnementaux persistants, ainsi que de leurs impacts croissant sur la santé publique, tant sur l'aspect physique que psychologique, et ce, dans le cadre des missions de l'ANSS, visant à garantir la sécurité sanitaire et la mise en œuvre de son plan d'action au titre de l'année 2025", précise la même source.

Cette rencontre sera marquée par la participation des représentants de plusieurs départements ministériels nationaux (ministères de l'Environnement et de la Qualité de la vie, de l'Energie des mines et des Energies renouvelables, de l'Enseignement supérieur et Recherche scientifique, de l'Industrie, de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, de l'Hydraulique, de la Santé et de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises), ajoute le communiqué, soulignant en outre la présence des représentants des Organismes internationaux relevant de l'ONU (OMS, PNUD et UNICEF), ainsi que des experts nationaux et des acteurs de la société civile engagés dans le domaine de l'environnement.

Selon le communiqué, le programme de cette journée scientifique prévoit aussi de nombreuses interventions sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau et l'impact de l'environnement sur la santé physique et psychologique, ainsi que la signature de deux conventions de partenariat entre, d'une part l'ANSS et le ministère de l'Environnement et de la Qualité de la vie et d'autre part entre l'ANSS et l'Agence spatiale algérienne.

S'agissant de l'objectif de cette Journée scientifique, l'ANSS précise qu'il consiste à "'établir un dialogue constructif entre les différents acteurs, notamment les institutions gouvernementales, la société civile et les experts afin de coordonner efficacement les efforts en matière de protection de l'environnement et de garantir le bien-être des citoyens".

Il s'agit également d'"identifier des solutions concrètes et pérennes permettant de répondre avec diligence aux enjeux environnementaux impactant la santé, tout en œuvrant à l'amélioration durable de la qualité de l'environnement, encourager l'engagement de la société civile et des experts dans l'élaboration des politiques nationales et dans les initiatives liées à l'environnement et à la santé, et mettre en avant les initiatives locales et les bonnes pratiques en matière de développement durable, de gestion des déchets et de réduction des polluants", note la même source.