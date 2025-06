Algérie: Hamlaoui appelle à la sensibilisation des acteurs de la société civile pour l'adhésion aux valeurs de l'Etat

MILA — La présidente de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Ibtissem Hamlaoui, a appelé, lundi à Mila, à la contribution des responsables et militants associatifs à l'effort de sensibilisation des acteurs de la société civile sur l'importance d'adhérer aux valeurs et aux principes de l'Etat algérien et de soutenir ses positions.

"Les acteurs de la société civile doivent exploiter tous les espaces et multiplier les contacts avec les différents segments de la société pour les sensibiliser sur l'importance de soutenir les valeurs, les principes et les positions de l'Etat algérien, notamment le soutien aux causes justes dans le monde, en particulier les causes palestinienne et sahraouie", a déclaré Mme Hamlaoui au cours d'une rencontre consultative avec les acteurs de la société civile, organisée par l'Observatoire, en coordination avec les autorités de la wilaya, en présence de plus de 500 participants représentant différentes associations locales.

Elle a ajouté que face aux défis et aux enjeux actuels, les acteurs de la société civile, quel que soit leur domaine d'activité, "doivent poursuivre la lutte sur les traces de leurs ancêtres et se tenir aux côtés des institutions du pays".

S'enquérant des préoccupations et des suggestions des représentants de la société civile à Mila, la présidente de l'ONSC a affirmé que les associations et les comités de quartiers "représentent le noyau de base de la société", soulignant que leur rôle "est aussi important qu'efficace en matière de prévention contre les différents fléaux sociaux, de sensibilisation de la population, de défense des constantes nationales et de lutte contre la désinformation".

Elle a également exhorté les militants associatifs à assurer leur rôle en tant que "force de proposition" au service de la société.

Mme Hamlaoui a également fait savoir, en réponse aux questions soulevées, que des préparatifs "sont en cours" pour lancer un programme de formation destiné aux différents acteurs de la société civile, à travers lequel des ateliers seront organisés autour de la sécurité identitaire, et des interventions attendues en cas de catastrophes, entre autres.