Sénégal: La promotion de la destination Saint-Louis, objectif du 4e festival 'Back to the Roots' (organisateur)

Dakar — La quatrième édition du festival culturel "Back to the Roots", qui vise à promouvoir la destination Saint-Louis pour les visiteurs étrangers, aura lieu du 20 au 28 juin, a-t-on appris de l'équipe de communication de cet évènement culturel dont la première partie s'est déroulée à Séville, en Espagne, au mois de février dernier.

Cette manifestation culturelle est initiée par Birane Wane, un chanteur saint-louisien établi en Espagne et plus connu sous le nom de scène One Pac.

Elle a pour but de "réunir les Sénégalais vivant au Sénégal et ceux de la diaspora et d'autres personnes venant de différents pays européens afin renforcer, par la culture, les échanges, les partenariats ainsi que les alliances", indique un communiqué parvenu à l'APS.

A travers ce festival, l'initiateur entend ainsi encourager les fils et les filles de Saint-Louis vivant partout dans le monde à revenir investir dans leur ville et aussi participer à son développement, souligne la même source.

Placé sous le thème de la lutte contre la migration irrégulière, cet évènement culturel va être rythmé par des formations et ateliers sur la musique et la danse, des concerts, des panels et des visites de sites historiques et culturels à Saint-Louis et à Dakar.

"Le festival Back to the Roots vise également à intéresser les jeunes tentés par l'émigration irrégulière au péril de leur vie aux opportunités dans les domaines culturel et socio-économique", souligne le texte.