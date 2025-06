Sénégal: Augustin Senghor regrette l'absence de Sadio Mané et parle d'une opportunité pour les plus jeunes

Dakar — Le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, dit regretter l'absence de Sadio Mané sur la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur national en perspective du match amical Angleterre-Sénégal du 10 juin, estimant toutefois qu'elle peut constituer une "opportunité" pour tester la profondeur de l'effectif national.

"Oui, forcément, c'est un pincement au coeur. Tout le monde sait ce que représente Sadio pour notre équipe. Mais, en concertation avec le sélectionneur, il a été décidé de ne pas le retenir cette fois", a réagi M. Senghor.

Il s'exprimait en marge d'une conférence de presse organisée par l'ambassadeur du Royaume-Uni au Sénégal, Juliette John, en prélude au match amical de football entre son pays et le Sénégal, prévu le 10 juin, à Nottingham.

"Peut-être que c'est un mal pour un bien, aussi bien pour lui que pour nous. On espère le retrouver au mieux de sa forme pour les échéances futures", a poursuivi le président de la FSF.

Selon lui, "ce match est une belle opportunité pour d'autres de se montrer, de prouver qu'ils peuvent évoluer aux côtés des cadres et faire progresser l'équipe".

Augustin Senghor a indiqué avoir vu "plusieurs listes de sélection où des stars ont été mises au repos pour mieux revenir en septembre, plus fraîches et plus performantes".

Il évoquait notamment le contexte particulier de ce rassemblement de juin, "un moment propice à la gestion physique des cadres, après une saison intense".

"On est dans une période où certains joueurs peuvent avoir besoin de souffler. Il y a d'autres compétitions à venir, comme la Coupe du monde des clubs, et les calendriers sont de plus en plus chargés", a-t-il rappelé.

Le plus important, a-t-il estimé, "c'est que Sadio soit là et prêt pour les grands rendez-vous à venir".