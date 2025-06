Sénégal: Projet 'Regards croisés' - Restitution des travaux réalisés par des collégiens de Kédougou et Goudiry

Kédougou — La ville de Kédougou (sud-est) a abrité, lundi, une rencontre de restitution des travaux de collégiens ayant participé à la dernière année triennale du programme "'Regards Croisés" dont la cinquième édition portait sur les thématiques de la nature et de la culture, a constaté l'APS.

Des collégiens de Bandafassi, Tomboronkoto et Thiabédji, dans la région de Kédougou, ont participé à cette initiative, de même des pensionnaires du collège de Koussan, une localité de Goudiry, dans la région de Tambacounda (est).

Le programme s'inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée du département français de l'Isère avec le département de Kédougou, d'une part, et avec la Réserve naturelle communautaire du Boundou (RNCB), d'autre part. Il est soutenu financièrement par le département français de l'Isère.

Le rectorat de Grenoble et l'académie de Kédougou sont également partenaires de ce programme. Il est coordonné par Tétraktys et mis en oeuvre à Kédougou par l'association KEOH (Kédougou encadrement orientation et développement humain) et par le CORENA à Koussan, dans le département de Goudiry.

"Depuis plus de 10 ans, le programme +Regards croisés+ tisse des liens étranges entre les élèves des deux départements de l'Isère et Kédougou, par la prise en charge de problématiques sociales et environnementales partagées", a rappelé Camille Bertrand, responsable de projet à Tétraktys.

"Ces enjeux et préoccupations sont portés depuis le début par les conseils départementaux de l'Isère et de Kédougou, lesquels ont permis la mise en oeuvre de ce programme", a ajouté Camille Bertrand.

Dans ce cadre, "depuis plus de 10 ans, ce sont une vingtaine de collèges en France et au Sénégal et plus de 1000 élèves qui dessinent ensemble le monde de demain face aux grands enjeux mondiaux", a-t-elle souligné, avant de saluer l'engagement des collégiens, des autorités locales et de KEOH dans "Regards croisés".

Saliou Diallo, responsable de l'association KEOH, a rappelé que le programme "Regards croisés" s'inscrit dans le cadre des accords de coopération décentralisée entre le département français et celui de Kédougou.

"Pour la 5ème édition (2022-2025), la thématique est nature, culture. Il s'agit de réfléchir à la nature par le prisme de la culture. Les élèves se sont questionnés sur la gestion, la préservation et la valorisation des richesses culturelles, naturelles et patrimoniales de leurs territoires. Ils vont également partir à la découverte d'un autre territoire, prendre conscience de leurs réalités, stimuler leur curiosité et initier des solidarités entre ici et ailleurs", a-t-il soutenu.

Il a salué le partenariat avec Tétraktys dans le cadre de la coopération décentralisée, en particulier le programme d'éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale, qui met en relation des établissements scolaires sénégalais et français.

Mamadou Bailo Kébé, élève en classe de quatrième au collège de Tomboronkoto, a magnifié cette initiative du programme "Regards croisées", mise en place par les collectivités territoriales de France et de Kédougou.

"Le programme +Regards croisés+ est très intéressant pour nous élèves. Grâce à ses activités, nous avons été formés dans divers domaines, à savoir le développement personnel et la prise de parole en public, etc.", s'est-il réjoui

"Ce programme nous a permis aussi de déconstruire beaucoup de préjugés sur le monde extérieur qui nous sert de levier pour nous permettre de préparer notre avenir en tant que jeunes sénégalais", a-t- il salué.

La rencontre a été présidée par l'adjoint au préfet du département de Kédougou, Papa Abdoulaye Mbaye.