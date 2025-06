Dakar — Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, a salué, lundi, le partenariat noué avec l'ambassade du Royaume-Uni à Dakar, en perspective du match amical international entre le Sénégal et l'Angleterre, prévu le 10 juin, à Nottingham, le qualifiant de "fabuleux" et "porteur d'enjeux sportifs, culturels et diplomatiques".

"C'est quelque chose d'assez fabuleux pour le football sénégalais de pouvoir se confronter à l'Angleterre, le berceau du football mondial. Il ne faut pas oublier que le football, si on a eu cette chance-là, de pouvoir le vivre pleinement, c'est grâce aux Britanniques, à l'Angleterre, où ce jeu est né et est devenu le jeu le plus universel, le plus populaire du monde", a rappelé M. Senghor.

Le patron de la FSF s'exprimait lors d'une conférence de presse tenue aux côtés de l'ambassadrice britannique à Dakar, Juliette John.

Cette rencontre amicale est une occasion pour "une revanche fraternelle" pour les Lions, battus 3-0 par l'équipe anglaise, les Three Lions, lors de la Coupe du monde de 2022 au Qatar.

"Ce match arrive dans une période FIFA où tout le monde regarde, et après la lourde élimination (3-0) subie à la Coupe du monde au Qatar, c'est aussi l'occasion d'une petite revanche fraternelle. Cette fois, les Lions du Sénégal vont essayer de dompter les Three Lions (trois lions) de l'Angleterre", a-t-il pronostiqué d'un ton empreint de sportivité.

Le président de la FSF a salué le rôle moteur de la diplomatie britannique dans l'organisation de cet événement. Il estime que "le football est aujourd'hui un outil de rapprochement entre les peuples, un instrument puissant de la diplomatie moderne".

"L'ambassade de Grande-Bretagne a pris ce match à bras-le-corps, et cela montre une diplomatie proactive, qui investit d'autres espaces que ceux des relations classiques", a-t-il déclaré.

Augustin Senghor s'est également réjoui de la dimension populaire de l'événement, notamment avec la retransmission du match en direct à la place du Souvenir africain à Dakar, en partenariat avec la Radiodiffusion Télévision sénégalaise (RTS).

"Les Sénégalais peuvent être assurés que le 10 juin, en venant à la place du Souvenir, ce sera comme s'ils étaient dans le stade de Nottingham. Il y aura la ferveur, de l'émotion et de l'unité autour du football", a-t-il assuré.

Au-delà de la célébration, le président de la FSF voit dans cette rencontre un test stratégique en vue des prochaines échéances.

"Nous avons accepté ce match sans hésitation. Jouer l'Angleterre, c'est se frotter à l'un des meilleurs au monde. Que l'on gagne ou perde, on en sort toujours grandi", a-t-il dit.

Il a appelé que le Sénégal cherche à intégrer le top 10 mondial du classement FIFA, à l'horizon de la Coupe du monde 2026.

"Il ne faut pas avoir peur de ces matchs-là, parce que c'est dans ces confrontations qu'on se développe. On a récemment battu le Brésil, 4-2, presque chez eux, au Portugal. L'ambition du Sénégal est claire : rester au plus haut niveau et affronter les meilleurs", a-t-il conclu.