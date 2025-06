Sénégal: Elimination du paludisme - Une trentaine d'acteurs formés sur des approches innovantes

Dakar — Un cours national sur le leadership, la gestion et la gouvernance dans le domaine de la lutte contre le paludisme s'est ouvert lundi à l'Institut Pasteur de Dakar (IPD), à l'intention d'une trentaine d'acteurs du niveau opérationnel appelés à s'imprégner des approches innovantes pouvant contribuer à l'élimination du paludisme à l'horizon 2030.

"Pour atteindre cet objectif d'élimination du paludisme, il faut prendre des initiatives qui permettent d'être beaucoup plus efficaces dans la lutte contre cette maladie", a déclaré Samba Cor Sarr, directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale.

Pour ce faire, "nous avons la chance d'avoir l'action des universitaires qui, à travers des approches innovantes, nous aident à capaciter les acteurs qui sont engagés dans la lutte", en les aidant à "avoir d'autres méthodes beaucoup plus adaptées face aux changements qui s'opèrent au niveau de l'ennemi", a-t-il ajouté.

M. Sarr prenait part à l'ouverture officielle de ce cours prévu pour se poursuivre jusqu'au 5 juin prochain.

D'après le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, "plus nous développons des approches, plus l'ennemi également cherche à contourner ces approches, donc les universitaires arrivent à ce niveau avec nous pour nous aider à être beaucoup plus efficaces".

Il souligne que c'est le sens de cet atelier qui enregistre la participation de plusieurs représentants de pays de la région Afrique, au nombre d'une trentaine et qui devraient développer, au terme de cette formation, de nouvelles compétences en termes de leadership et de management.

"Il s'agit de faire en sorte que les responsabilités et les rôles soient mieux définis, mieux compris et mieux assumés par les acteurs qui sont engagés dans la lutte contre le paludisme", a indiqué Samba Cor Sarr.

"Nous avons aujourd'hui comme ambition de faire en sorte que les programmes qui utilisent une approche verticale dans le cadre de la lutte contre la maladie puissent travailler à ce que cette approche renforce les compétences au niveau horizontal, pour qu'effectivement, la problématique de la lutte contre la maladie soit l'affaire de tous", a insisté le responsable du ministère de la Santé.

Il dit s'attendre à un changement de paradigme à terme. "Nous souhaitons que les acteurs ne soient plus toujours dans une attitude d'attente des recommandations provenant du niveau central, que l'initiative soit une affaire de la communauté, une affaire des districts, des régions. C'est cela l'optique de cette formation", a conclu Samba Cor Sarr.

Dans la même lancée, le docteur Ben Goye, responsable principal de ce projet d'entraînement initié par la Fondation Gates, dit s'attendre à l'enclenchement d'un "processus de transformation systémique" devant impacter la lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées en particulier.

"'Nous espérons que c'est la première des nombreuses fois où nous verrons dans la première ronde jusqu'à 40 leaders et managers entraînés, et dans la suivante ronde nous espérons voir encore 30 à 40 leaders et managers du secteur de la santé entraînés au Sénégal", a-t-il dit.

Il espère pouvoir "encourager et améliorer le travail du ministère et de différents programmes afin de voir une meilleure santé pour les citoyens sénégalais et une meilleure santé pour nos frères et soeurs en Afrique".