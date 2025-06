Afrique de l'Ouest: Coopération renforcée avec le Sénégal à l'occasion de la visite du Premier ministre Ousmane Sonko en Guinée

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko était, ce lundi 2 juin, à Conakry en Guinée dans le cadre de sa tournée en Afrique de l'Ouest. Une visite qui a permis d'avancer sur la question de la coopération économique entre les deux pays. À l'issue de ses tête-à-tête avec son homologue guinéen Bah Oury et le président de la transition Mamadi Doumbouya, il a été décidé de mettre en place un « comité technique » pour approfondir l'intégration entre les deux voisins dans plusieurs secteurs comme la pêche, l'Énergie ou les infrastructures. Ousmane Sonko n'a pas souhaité commenter la disparition de voix critiques du CNRD.

Le chef du gouvernement du Sénégal Ousmane Sonko a annoncé la mise en place du nouvel instrument de coopération économique entre les deux voisins, Sénégal et Guinée. « Le président Doumbouya vient de nous conforter dans cette décision, de mettre en place un comité technique qui, sur la base des orientations que nous avons retenues, va travailler de manière accélérée, pour dresser les contours de cette nouvelle coopération, qui doit nous permettre de monter ensemble ».

L'objectif est de favoriser le développement des deux pays, comme l'explique le Premier ministre guinéen Bah Oury. « Faire émerger un pôle de stabilité, un pôle de développement, par une intégration réussie de nos économies, de nos institutions et de nos infrastructures ».

Des organisations de la société civile sénégalaises avaient demandé à Ousmane Sonko d'aborder la question des disparitions des activistes Foniké Menguè et Billo Bah, et du journaliste Habib Marouane Camara. Il a botté en touche. « Si mes relations amicales et fraternelles me le permettent, et si je devais en parler, ce serait en douce et amicalement, mais je ne viendrais pas ici dans une conférence de presse pour dire que j'ai dit ceci ou que j'ai fait cela ». Ousmane Sonko s'est ensuite envolé vers la Sierra Leone, dernière étape de sa tournée régionale.