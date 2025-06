Afrique de l'Ouest: Coopération sud-sud - La Guinée et le Sénégal renforcent davantage leurs relations bilatérales

Au cours de la visite d'amitié et de travail qu'il a effectué en Guinée, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko et son homologue Amadou Oury Bah, entourés des ministres sectoriels des deux pays ont tenu des réunions techniques de haut niveau au Palais de la Colombe. Amadou Oury Bah et Ousmane Sonko ont notamment discuté des possibilités précises de développement économique bénéfiques aux deux nations.

Cette rencontre a été l'occasion pour les deux parties de réaffirmer leur engagement à construire un modèle de coopération Sud-Sud dans plusieurs domaines : mines, énergie, infrastructures, pêche, culture, entre autres.

Au sortir de l'audience que le Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya a accordé à Ousmane Sonko, accompagné de son hôte, les deux Premiers ministres ont fait le point de cette visite.

Le Premier Amadou Oury Bah s'est largement réjoui de cette visite en ces termes : « La visite du Premier Ministre de la République Sénégal en Guinée a été une occasion de raffermissement des relations entre nos deux Gouvernements, mais surtout entre les deux peuples qui sont liés par des relations séculaires. Le Sénégal et la Guinée comme vous le savez, ont eu des évolutions parfois différentes, mais cela n'a pas entaché la convergence des aspirations des deux peuples.

Aujourd'hui, il nous appartient en tant que responsables dans le cadre de la gestion de nos pays respectifs, d'apporter des réponses concrètes à la nécessité absolue de répondre aux défis du sous-développement, aux défis concernant une population largement jeune qui attend énormément des gouvernants. D'où la nécessité d'innover, de réfléchir et de s'inspirer des meilleurs exemples dans le monde pour que dans cet espace sous régional, que nous puissions créer des dynamiques permettant de faire émerger un pôle de stabilité, un pôle de développement, un pôle de fraternité dans l'intégration réussie de nos économies et de nos infrastructures ».

Des propos fortement étayés par le Premier ministre Ousmane Sonko : « Je suis venu discuter avec mon homologue sur les voies et moyens pour faire un saut qualitatif et quantitatif en mutualisant nos moyens, nos ressources pour pouvoir ensemble de manière complémentaire construire un développement partagé.

La Guinée ne partira pas loin sans le Sénégal, sans la Côte d'Ivoire, sans la Sierra Leone, sans le Mali et les autres pays. Le Sénégal aussi n'ira pas loin sans les autres pays. Il nous faut dépasser ce qui semble être des contradictions mais qui n'en sont pas et les enjeux que nous devons avoir devant nous sont plus importants que les divergences qui relèvent beaucoup plus de clichés, de malentendus que de réalité.

Je pars satisfait, en étant conscient qu'aujourd'hui, nous avons jeté la graine d'une coopération ».

Rappelons que le 24 mai dernier à Conakry, lors de la tenue de la 6e grande commission mixte de coopération bilatérale, le Sénégal et la Guinée ont signé une quinzaine d'accords de partenariat.