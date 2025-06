Kenya: Les témoignages déchirants de deux défenseurs des droits de l'homme torturés en Tanzanie

Témoignages bouleversants au Kenya. Le 2 juin, à Nairobi, les deux défenseurs des droits de l'homme kényan et ougandais, Boniface Mwangi et Agather Atuhaire ont partagé le récit de leur détention en Tanzanie. Ils avaient été arrêtés à Dar es Salam, il y a deux semaines, où ils étaient venus assister au procès de l'opposant Tundu Lissu. Après trois jours de détention au secret, chacun a été expulsé dans son pays respectif. Ce 2 juin, ils sont revenus sur leurs conditions de détention.

C'est à leur hôtel, en début de soirée, que Boniface Mwangi et Agather Atuhaire, sont arrêtés à Dar es Salam en Tanzanie. Après un passage à l'Immigration, puis dans un poste de police, des agents de la sécurité intérieure viennent les chercher. Dans la nuit, les mains attachées, les yeux bandés, ils sont emmenés dans un immeuble inconnu. Là, ils seront dénudés, puis pendus la tête en bas. « Là, ils ont commencé à frapper violemment sur mes pieds, tout en me questionnant, "quel est ton nom, d'où viens-tu, qui t'a envoyé, pourquoi es-tu venu déstabiliser notre pays ?" Puis un type a mis du lubrifiant dans mon derrière et a commencé à insérer des objets, et il me demandait de dire : "Merci Samia", alors j'ai remercié la présidente tanzanienne », explique Boniface Mwangi.

Non loin, Agather Atuhaire subit exactement les mêmes sévices. La nudité, les humiliations, les coups et finalement le viol. Durant ses trois jours de détention, l'ambassade ougandaise ne s'inquiète pas de son sort. Pour Agather Atuhaire, c'est toute la région d'Afrique de l'Est qui est complice. « Je savais que le jour où je serais torturée viendrait. Je vis avec cette inquiétude en Ouganda, mais je ne savais pas que ça arriverait en Tanzanie où je n'ai absolument rien fait, même pas manifesté. Les officiels tanzaniens n'avaient pas peur du tout d'appeler des brutes pour faire ce qu'ils nous ont fait. Pour moi, c'est un niveau d'impunité que je ne saurais imaginer. En tant que citoyen d'Afrique de l'Est, on ne peut compter que sur nous-même ».

Dans un communiqué hier, un collectif d'organisations de la société civile de la région a demandé à la communauté internationale de se mobiliser contre les violences d'État en Afrique de l'Est.